DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron demande de «tenir» encore «4 à 6 semaines» avant des assouplissements

Depuis vendredi, Nice et Dunkerque sont reconfin√©s le week-end. 20 d√©partements font par ailleurs l'objet d'une ¬ęsurveillance renforc√©e¬Ľ face √† la progression du coronavirus, et notamment des variants. Suivez toute l'actualit√© sur l'√©volution de la crise sanitaire.

13h08

La Tunisie a indiqué lundi avoir reçu 1.000 doses de vaccins offertes par les Emirats arabes unis, ses premières alors que le pays n'a toujours pas débuté sa campagne de vaccination contre le Covid-19 contrairement à la plupart de ses voisins.

Ces lots ont été mis à la disposition de la "santé militaire", chargée de les analyser avant de les distribuer prioritairement aux personnels de santé, a indiqué à l'AFP la présidence de la République, évoquant "un cadeau" à son attention de la part des autorités émiraties.

13h07

Les tests salivaires d√©ploy√©s √† l'√©cole pour lutter contre la propagation de l'√©pid√©mie de Covid-19 seront r√©alis√©s par des "personnels de sant√©" et non par des enseignants, a assur√© lundi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lors d'un d√©placement dans une √©cole de Haute-Sa√īne.

M. Blanquer a √©galement affirm√© que la France avait "tout √† fait les moyens en termes de tests et de moyens logistiques" d'arriver "vers la mi-mars √† l'objectif de 300.000 tests par semaine" pour l'ensemble de la France. "Chacun est dans son m√©tier, √©videmment les tests sont r√©alis√©s par des personnels de sant√©", a d√©clar√© le ministre de l'Education en marge de la visite de l'√©cole de Lavoncourt, o√Ļ "plus de 90 % des familles" √©taient volontaires pour que leur enfant soit test√© lundi.

12h29

Emmanuel Macron a appelé ce lundi à "tenir" encore "4 à 6 semaines" avant de pouvoir desserrer certaines contraintes face à l'épidémie de coronavirus, lors d'un échange avec des jeunes dans un centre de formation aux métiers industriels à Stains (Seine-Saint-Denis).

Interpellé par un jeune homme qui lui demandait de repousser "jusqu'à 19H00 le couvre-feu, parce que c'est dur", le chef de l'Etat l'a exhorté en souriant à "tenir encore quelques semaines", a constaté l'AFP. "Quatre à six semaines", a-t-il ajouté, au cours d'une visite sur le site de L'Industreet.

Alors que les indicateurs de l'épidémie sont repartis à la hausse, de nouvelles mesures de restriction pourraient être prochainement édictées dans une vingtaine de départements placés sous "vigilance renforcée". Des concertations sont actuellement en cours entre préfets et élus locaux de ces départements, situés notamment en Ile-de-France et autour des grandes métropoles (Lyon, Marseille, Lille). Des confinements locaux le week-end, comme ceux prévalant à Nice et Dunkerque, pourraient être ordonnés à l'issue de ces consultations.

11h37

Plusieurs associations britanniques spécialisées dans l'aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d'une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles, comme le Yémen, en raison de la pandémie de Covid-19.

Certaines parties du Yémen et du Soudan du Sud sont déjà au bord de la famine, qui menace aussi l'Afghanistan et la République démocratique du Congo, a indiqué dans son dernier rapport le Comité d'urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 14 associations britanniques dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen.

"Les personnes vivant dans des endroits dangereux en raison de conflits, de violences et de catastrophes climatiques font face à la pandémie de coronavirus du mieux qu'elles peuvent, mais le sort joue contre elles", a déclaré Saleh Saeed, le directeur général du DEC, lors d'une conférence virtuelle des Nations unies consacrée au Yémen.

10H41

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le covid-19 financé par Covax, le dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu.

10h05

Plusieurs organisations repr√©sentant les professionnels du spectacle (th√©√Ętre, musique, cin√©mas etc.) ont appel√© lundi l'Etat √† "changer de m√©thode" pour "d√©confiner la culture", un an pile apr√®s les premi√®res annonces de restrictions autour des spectacles √† cause de l'√©pid√©mie de coronavirus.

Ces organisations, dont la Scam, le SNSP (syndicat des sc√®nes publiques), le SMA (syndicat des musiques actuelles), le Syndicat national du th√©√Ętre priv√©, demandent la poursuite des n√©gociations "pour la r√©ouverture progressive des √©tablissements culturels", afin de "donner une v√©ritable visibilit√© aux professionnels sur le calendrier de reprise" pour qu'ils "puissent s'y pr√©parer". Elles r√©clament aussi "la mise en oeuvre des aides pr√©vues par le plan de relance" et "des mesures compl√©mentaires", comme par exemple des financements p√©rennes pour l'√©quipement des salles dans le respect des contraintes sanitaires (ventilations etc.).

08h22

L'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

L'étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre partout une nette tendance à la hausse par rapport à fin 2020. Ainsi, en France, 59% des sondés se disent prêts à recevoir un vaccin ou l'ont déjà fait contre seulement 40% en décembre dernier. La hausse est encore plus spectaculaire en Suède, avec 76% de réponses favorables à cette question contre 51% en septembre 2020. C'est au Royaume-Uni que le taux d'adhésion est le plus fort, avec 89%, au lieu de 65% en septembre dernier.

07h04

Des milliers de fl√Ęneurs qui ont envahi les bords de Seine dimanche √† Paris. Beaucoup appliquent le m√™me mot d'ordre : "profiter une derni√®re fois", avant le nouveau tour de vis sanitaire qu'ils croient in√©vitable.

Une explosion de cas de Covid est-elle ineluctable ce mois-ci ?¬†Le Covid-19 et ses variants gagnent inexorablement du terrain en France, si bien que le Premier ministre Jean Castex a demand√© aux 20 d√©partements o√Ļ l'√©pid√©mie menace de flamber de renforcer les contr√īles, voire d'envisager d'autres mesures. D'√©ventuelles nouvelles restrictions √† Paris et en Ile-de-France seront au coeur de r√©unions pr√©vues lundi. La Mairie de la capitale avait sem√© le trouble, vendredi, en r√©clamant un confinement de trois semaines.¬†

07h02

La détection de 13 cas de variant sud-africain du coronavirus à Chambourcy a contraint les autorités à y accentuer les mesures sanitaires. Les écoles primaires et le collège de cette ville de moins de 6.000 habitants, à l’ouest de Paris dans les Yvelines, ne rouvriront pas ce lundi.

06h30

L'Allemagne va restreindre les passages à sa frontière en provenance de France après avoir classé le département de Moselle en zone Covid à haut risque, mais renonce à la quasi-fermeture imposée à la République tchèque et l'Autriche.

"Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars à 00H00 comme zone affectée par les variants" du virus du Covid-19, soit la catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque en Allemagne pour le coronavirus, qui en compte trois, a indiqué dimanche le ministère de la Santé. En conséquence, à partir de cette date les personnes entrant sur le territoire allemand "devront présenter un test PCR ou antigène" négatif, a-t-il ajouté.

Un test datant de 48 heures maximum sera exigé sans aucune exception ainsi qu'une déclaration électronique pour entrer sur le territoire allemand, ont précisé quelques heures plus tard les représentants locaux de l'Etat français dans un communiqué. Les transports collectifs transfrontaliers seront également "interrompus".

A voir aussi