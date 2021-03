Vidéo : une fillette de 3 ans survit à une chute de 12 étages grâce à un livreur

Les médias vietnamiens se font l'écho, ce lundi 1er mars, de l'incroyable histoire d'une fillette de 3 ans qui, après avoir chuté du douzième étage d'un immeuble, a pu être récupérée au pied du bâtiment par un livreur. Un extraordinaire et émouvant sauvetage.

Les faits se sont déroulés à Hanoï, la capitale du Vietnam, ce dimanche 28 février.

Selon les images diffusées par le site internet du journal Vietnam Times, la petite fille a d'abord réussi, en l'espace de seulement quelques instants, à passer par-dessus le balcon de l'appartement familial.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy

— Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021