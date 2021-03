Californie : une collision entre un camion et une voiture surchargée fait au moins 13 morts

Un accident aux conséquences mortelles. Un poids lourd rempli de gravier a percuté un véhicule surchargé transportant 25 personnes ce 2 mars dans le sud de la Californie. Selon les autorités, au moins 13 personnes sont mortes.

Une dizaine de personnes impliquées dans le crash ont été transportées dans des hôpitaux de la région en urgence. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, mais l'on sait que le véhicule percuté ne pouvait en théorie accueillir que 8 passagers. 12 occupants de ce véhicules, dont le conducteur sont décédés sur place et une treizième personne a succombé à ses blessures à l'hôpital.

BREAKING: At least 15 people have died from a crash between an SUV and a semi-truck in Southern California, officials say. https://t.co/mbhI0Pt5Xv

