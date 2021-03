De nouveaux sites nucléaires en Corée du Nord identifiés sur des images satellite

La Corée du Nord essaye-t-elle de cacher des sites nucléaires aux services de renseignements américains ? C'est la conclusion de CNN, qui a analysé des images satellites du pays asiatique.

Selon le média américain, les photos prises par Maxar, une entreprise spécialisée dans les technologies spatiales, montrent des infrastructures qui seraient déguisées pour accueillir des armes nucléaires sans attirer les soupçons des Etats-Unis.

