DIRECT - Coronavirus : 22.587 nouveaux cas et 301 décès recensés ces dernières 24h en France

Depuis vendredi 26 février, Nice et Dunkerque sont reconfinés le week-end. 20 départements font par ailleurs l'objet d'une «surveillance renforcée» face à la progression du coronavirus, et notamment des variants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier que les personnes âgées de plus de 65 ans pourront avoir accès au vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

20h30

22.587 nouveaux cas et 301 dĂ©cès ont Ă©tĂ© recensĂ©s ces dernières 24 heures en France.Â

19h44

Le confinement sanitaire imposé au Portugal depuis la mi-janvier a permis d'endiguer la violente troisième vague de l'épidémie de Covid-19, mais doit rester de rigueur pour éviter de nouvelles "tragédies", a affirmé ce jour le Premier ministre Antonio Costa.

"L'idée selon laquelle les tragédies ne se répètent pas est fausse. Les tragédies se répètent quand les êtres humains reproduisent les erreurs qui ont provoqué ces tragédies", a-t-il déclaré un an jour pour jour après le signalement du premier cas de coronavirus au Portugal.

19h18

Les clubs espagnols de première et deuxième divisions ont enregistré des revenus en baisse de 2,013 milliards d'euros lors des saisons 2019-20 et 2020-21 en raison de la pandémie de coronavirus, selon les chiffres communiqués par la Liga.

18h27

L'Agence européenne des médicaments (AEM) annonce qu'elle se réunira le 11 mars prochain afin de décider si elle donne son feu vert au déploiement du vaccin Johnson & Johnson au sein de l'Union européenne. "Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA devrait donner sa recommandation pour le vaccin Covid-19 de Janssen (filiale européenne de J&J) le 11 mars" lors d'une réunion spéciale, a déclaré sur Twitter l'agence, basée à Amsterdam.

17h44

La première évacuation sanitaire de quatre malades du coronavirus hospitalisés à la Réunion vers la métropole est prévue cette semaine pour désaturer les hopitaux de l'île, a déclaré la directrice de l'ARS lors d'une conférence de presse mardi à Saint-Denis de la Réunion.

"Le ministère de la Santé veut pouvoir organiser pour la première fois d'ici la fin de cette semaine une opération d'évacuation sanitaire sans précédent de La Réunion vers la Métropole", a indiqué Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé (ARS), ajoutant que cela concerne "quatre malades".

16h17

La Serbie a fait don de 10.000 doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 à la Bosnie, ce qui permettra à ce pays qui peine à s'approvisionner d'accélérer l'immunisation de son personnel soignant. Pays balkanique de 3,5 millions d'habitants et qui déplore un des taux de mortalité les plus importants au monde (5.146 décès), la Bosnie comptait sur le mécanisme onusien Covax pour recevoir des vaccins, mais les délais de livraisons sont constamment repoussés.

14h21

L'Irak a commencé mardi à vacciner des médecins après avoir reçu dans la nuit 50.000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, alors que le pays de 40 millions d'habitants aux infrastructures en ruines est confronté à une forte hausse de contaminations au Covid-19. Cette campagne a été lancée alors que l'Irak lutte contre une deuxième vague d'infections, avec plus de 4.000 nouveaux cas par jour, et avant la visite de trois jours du pape François à partir de vendredi.

12h36

Le taux d'incidence du Covid-19 a dépassé le millier de cas pour 100.000 habitants dans l'agglomération de Dunkerque, récemment confinée le week-end, et l'hôpital a transféré environ 80 patients réanimatoires, dont deux hors de la région, a indiqué mardi l'ARS. Dans la communauté urbaine de Dunkerque, le taux d'incidence atteint 1.039 cas pour 100.000 habitants, contre 910 vendredi, selon l'Agence régionale de santé (ARS).

Dans la communauté de commune des Hauts-de-Flandre (CCHF), voisine de la CUD, ce taux atteint 899 cas contre 844 en fin de semaine. A l'hôpital de Dunkerque, "le SAMU procède ce jour (mardi) aux premiers transferts de patients réanimatoires en dehors de la région", avec deux patients évacués par hélicoptère vers l'hôpital du Havre en Normandie, indique l'ARS dans un communiqué, précisant que "d'autres transferts inter-régionaux pourraient intervenir dans les prochains jours".

12h26

La chancelière allemande Angela Merkel va proposer mercredi aux chefs des Régions allemandes un assouplissement des restrictions dans les contacts sociaux à partir du 8 mars, selon un projet de résolution obtenu mardi par l'AFP.

Désormais, les contacts seront possibles entre "deux foyers" mais ne dépassant pas cinq personnes au maximum, enfants exclus, selon ce projet alors que l'Allemagne a autorisé ces dernières semaines la réouverture des coiffeurs et des écoles malgré la crainte d'une troisième vague de coronavirus.

11h48

Les personnes atteintes de trisomie 21, celles qui ont eu une greffe d'organe et les insuffisants rénaux dialysés doivent être prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19 quel que soit leur âge, a recommandé mardi la Haute autorité de santé (AFP). Jusqu'à présent, ces pathologies étaient considérées comme un critère de priorité, mais seulement chez les plus âgés.

Par ailleurs, la HAS a ajouté de nouvelles pathologies (ou "comorbidités") à la liste de celles qui donnent droit à une vaccination prioritaire selon les tranches d'âge: les troubles psychiatriques, la démence, les maladies du foie chroniques (en particulier la cirrhose), et les antécédents d'AVC (accident vasculaire cérébral). Elles rejoignent dans cette liste l'obésité, les cancers, la BPCO (une maladie respiratoire) et l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque et "l'hypertension artérielle compliquée".

11h27

Un débat avec le gouvernement sur le "suivi de la crise sanitaire" se tiendra devant l'Assemblée nationale le 24 mars, sur fond de possible reconfinement ou nouveau tour de vis, a-t-on appris mardi de source parlementaire.

Ce débat, lors d'une semaine de contrôle de l'action du gouvernement, avait été proposé début février par le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM), à la suite de l'arrêt très critiqué d'une mission d'information parlementaire sur la gestion de la crise du Covid-19.

M. Ferrand a fait l'annonce de ce débat en conférence des présidents de l'Assemblée, qui réunit les chefs de file des groupes politiques et présidents de commissions. Le 24 mars, gouvernement, représentants des commissions et des groupes politiques s'exprimeront puis il y aura un temps de questions-réponses.

10h03

Tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, afin d'accélérer la campagne de vaccination, a recommandé mardi la Haute autorité de santé (HAS).

Jusqu'à présent, la HAS estimait que seul le vaccin d'AstraZeneca pouvait être injecté par les pharmaciens et les sages-femmes, et pas les deux autres disponibles en France, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

09h43

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé mardi sur France inter le recrutement de 1.700 étudiants pour aider les personnels médicaux à effectuer les tests salivaires qui doivent être déployés massivement dans les écoles.

"Nous allons recruter 1.700 médiateurs, qui vont être des étudiants en médecine, en pharmacie, ou dans d'autres domaines, pour aider les personnels mobilisés à la réalisation de ces tests", a déclaré Jean-Michel Blanquer, précisant que ces étudiants seront "payés" pour aider à la réalisation des tests salivaires "entre maintenant et la fin du mois de juin".

Ces tests seront réalisés par des "personnels de santé" et non par des enseignants, a-t-il réaffirmé, alors que ces derniers craignaient d'être mis à contribution. Le ministre estime que la France a les moyens logistiques d'arriver vers la mi-mars à l'objectif de 300.000 tests par semaine pour l'ensemble de la France.

08h27

Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a lancé mardi une pétition pour demander la démission du ministre de la Santé Olivier Véran qui "bloque" à ses yeux "les traitements qui soignent" le Covid-19.

L'ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017 a annoncé sur Sud Radio le lancement de cette pétition, intitulée "Pour qu'il arrête de bloquer les traitements qui soignent: Véran démission" et accessible sur le site de son parti Debout la France.

"Il est responsable de la situation", où "on enferme les Français, un an après le premier confinement on est toujours dans la même problématique, et il ne soigne pas, il ne permet pas d'avoir les soins précoces qui sont diffusés dans le monde entier", a estimé Nicolas Dupont-Aignan sur Sud Radio.

07h42

L'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 va être étendue, a annoncé lundi 1er mars le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Désormais", les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités", pourront "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie", a précisé Olivier Véran sur France 2. "Pour les personnes qui ont 75 ans et plus, c'est toujours le Pfizer ou le Moderna" qui sera injecté "en centre de vaccination", a-t-il ajouté.

07h32

Les enfants ont perdu en moyenne dans le monde 74 jours d'éducation chacun, soit près d'un tiers d'une année scolaire, à cause de la pandémie de coronavirus, avec des inégalités qui se sont creusées, indique l'ONG Save the Children mardi.

"Près d'un an après la déclaration officielle de la pandémie mondiale, des centaines de millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés", s'est alarmé dans un communiqué Inger Ashing, PDG de Save the Children, appelant à faire de leur retour en classe une priorité. Au pic de la pandémie, 91% des élèves du monde n'étaient pas scolarisés. La fermeture des écoles a creusé les écarts entre pays riches et pauvres mais aussi au sein des pays, entre familles aisées et précaires, urbaines et rurales, enfants réfugiés ou non, handicapés ou sans handicap, souligne l'ONG.

07h15

Tokyo a appelé la Chine à ne pas pratiquer de test de dépistage du Covid-19 par prélèvement anal sur les ressortissants japonais, citant la "souffrance psychologique" engendrée par le procédé.

Cette déclaration du gouvernement japonais intervient après des informations selon lesquelles des membres du personnel diplomatique américain en Chine s'étaient plaints d'avoir été soumis à ces tests intrusifs, ce que Pékin a démenti.

La Chine, qui a largement maîtrisé la pandémie sur son territoire, avait estimé le mois dernier que les tests pratiqués sur des échantillons prélevés par écouvillonnage rectal permettaient d'augmenter le taux de détection des personnes infectées, comparé aux prélèvements dans la gorge ou le nez.

07h06

Twitter a annoncé lundi son intention de renforcer sa lutte contre la désinformation sur les vaccins, avec notamment la possibilité de bannir les utilisateurs au bout de cinq rappels à l'ordre.

"Nous pensons que ce système des avertissements va aider à éduquer le public sur nos règlements et à mieux réduire la propagation d'informations potentiellement dangereuses ou trompeuses sur Twitter, notamment pour des infractions répétées, modérées ou graves", a indiqué le réseau des gazouillis dans un communiqué.

06h25

Insultes, coups, arrestations: le personnel de santé en première ligne face au coronavirus a subi plus de 400 actes de violence liés au Covid-19 dans le monde en 2020, selon un rapport publié mardi par une ONG de défense des soignants. La Coalition pour la sauvegarde de la santé lors des conflits (CSSC) y présente une carte répertoriant 1.172 actes de violence et attaques contre des personnes ou des infrastructures de santé l'année dernière, "une estimation minimale" selon l'organisation, dont plus d'un tiers -- 412 -- concernent directement le Covid-19.

