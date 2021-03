Donald Trump «n'imagine pas» perdre contre un républicain en 2024

Excès de confiance ou réalisme politique ? Après un discours très médiatique dans lequel il s'est affiché en patron du parti républicain, Donald Trump assure ne pas avoir de candidat à sa taille en vue d'une primaire en 2024. Pourtant, à l'heure actuelle, il refuse de s'engager officiellement dans la course.

En effet, promettant le retour rapide d'un président républicain à la Maison Blanche, Donald Trump s'interrogeait malicieusement : «je me demande bien qui cela pourrait être». Mais si le milliardaire tient à garder le mystère, il n'hésite pas à s'imaginer différents cas de figures.

Dans une interview diffusée sur Newsmax, l'ancien président a assuré qu'il ne pouvait «pas imaginer» qu'un autre conservateur puisse le battre si jamais celui-ci se présentait en 2024. «Je regarde juste les sondages (...) et je n'ai jamais vu des chiffres comme cela», justifie-t-il face au journaliste Mark Halperin.

EXCLUSIVE: Donald Trump joined Newsmax TV's Mark Halperin immediately after his CPAC address to discuss endorsements, his sights on 2024 and more. https://t.co/yvQ7Xc9iS0

