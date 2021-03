Nigeria : attaqués par des jihadistes, 25 travailleurs humanitaires de l'ONU se réfugient dans un bunker

Une base de l’ONU a été attaquée lundi soir par des jihadistes de Daesh à Dikwa (Nigeria). 25 travailleurs humanitaires sont pris au piège.

«Nous avons 25 employés qui ont trouvé refuge dans un bunker, que les insurgés tentent actuellement d'envahir», confirme une source humanitaire en précisant qu’aucun employé n’avait été touché. Des renforts militaires, comprenant deux avions et un hélicoptère, ont été dépêchés sur place.

Les terroristes de Iswap (Daesh en Afrique de l’Ouest) ont attaqué simultanément un camp de l’armée nigériane. Depuis 2009 et le début des attaques islamistes, le nord-est du Nigeria est le théâtre d’un conflit meurtrier qui a fait plus de 36.000 morts et plus de deux millions de déplacés.

Le 15 février dernier, Iswap était parvenu à prendre le contrôle de la ville de Marte pendant une semaine, avant d’être chassé par des militaires. La même semaine, Boko Haram, l’autre groupe jihaidste sévissant dans la région, avait attaqué au mortier la capitale régionale de l’Etat du Borno, Maiduguri, faisant au moins 16 morts et plusieurs dizaines de blessés.

