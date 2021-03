Un étonnant requin lumineux géant découvert au fond des océans

Une découverte éclairante. Au large de la Nouvelle-Zélande, des scientifiques ont identifié, en janvier dernier, trois espèces de requins lumineux.

Ce phénomène n’est pas rare. De nombreuses créatures marines tapies au fond des océans possèdent des photophores, des petits organes qui émettent de la lumière. La bioluminescence permet aux animaux d’imiter la lumière du jour émanant de la surface de l'eau et de se camoufler pour échapper aux prédateurs.

Toutefois, c’est la première fois que cette réaction est analysée et documentée chez le requin lanterne à ventre noir ou requin lucifer, le requin-lanterne du sud, et enfin, le requin cerf-volant, ou kitefin, rapporte le Guardian. Ce dernier squale, qui peut atteindre 180 cm, est devenu le plus grand vertébré lumineux connu.

'Giant luminous shark': researchers discover that three deep-sea sharks glow in the dark https://t.co/jMIOo4Glsg — The Guardian (@guardian) March 2, 2021

Les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue Frontiers in Marine Science, l’ont ainsi qualifié de «requin lumineux géant» et pensent que les photophores du requin cerf-volant, qui a très peu de prédateurs, l’aident tout particulièrement à éclairer le fond obscure de l’océan quand il cherche de la nourriture.

Une étude plus approfondie est nécessaire, précisent les scientifiques de l’Université de l’Université Catholique de Louvain en Belgique et de l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) en Nouvelle-Zélande. Mais ces observations permettent déjà d’en savoir davantage sur la vie des grands fonds.

«Compte tenu de l’immensité de la mer profonde et de la présence d’organismes lumineux dans cette zone, ont notamment écrit les spécialistes, il est de plus en plus évident que la production de lumière en profondeur doit jouer un rôle important dans la structuration du plus grand écosystèmes de notre planète».

A voir aussi