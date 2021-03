DIRECT - Coronavirus : l'option d'un confinement le week-end à Paris et en Ile-de-France écartée

Depuis vendredi 26 février, Nice et Dunkerque sont reconfinés le week-end. 20 départements font par ailleurs l'objet d'une «surveillance renforcée» face à la progression du coronavirus, et notamment des variants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les personnes âgées de plus de 65 ans pourront avoir accès au vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

20h47

Selon une source gouvernementale à l'AFP, l'exécutif aurait décidé de ne pas confiner Paris et l'Ile-de-France le week-end.

En revanche, le Pas-de-Calais va être confiné partiellement.

20h40

Selon les données de Santé Publique France, 26.788 nouveaux cas et 326 décès ont été recensés ces dernières 24h en France.

19h28

Le Conseil d'Etat a jugé "disproportionnée" la recommandation du ministère des Solidarités et de la Santé d'interdire totalement les sorties aux résidents d'établissements pour personnes âgées, une mesure prise dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Saisi par les enfants d'une résidente, le juge des référés "suspend" cette interdiction, estimant que "la majorité des résidents ont été vaccinés" et que des mesures peuvent désormais être prises par "les directeurs d'établissement au cas par cas", selon un communiqué de la haute juridiction administrative.

18h59

L'Espagne a franchi le cap des 70.000 morts, après avoir connu le mois le plus meurtrier du Covid-19 depuis la première vague, mais les indicateurs montrent que la situation sanitaire s'améliore, en particulier dans les maisons de retraite, où ont été injectés les premiers vaccins.

Le ministère espagnol de la Santé a ainsi annoncé avoir recensé mercredi 446 nouveaux morts en 24 heures, portant le total des décès officiels depuis le début de la pandémie à 70.247 morts.

18h10

La Grèce annonce que le confinement sera à nouveau prolongé jusqu'au 16 mars et s'accompagnera de mesures encore plus restrictives, alors que le pays traverse la période "la plus dure de la pandémie". La Grèce, confinée depuis le 7 novembre 2020, a connu son plus fort taux quotidien d'infections, avec plus de 2.700 nouveaux cas, a déclaré à la presse le ministre grec de la Santé Vassilis Kikilias.

17h20

La production de vaccins anti-Covid 19 est ralentie par un manque de matériel, notamment des flacons, et de personnel pour assurer leur fabrication, a expliqué la ministre française de l'Industrie, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

"Le point bloquant, aujourd'hui, c'est les goulots d'étranglement en termes de fourniture de cuves, de fourniture de bouchons, de fourniture de flacons, de fourniture de capsules", a énuméré Agnès Pannier-Runacher, espérant une accélération des partenariats entre groupes pharmaceutiques.

17h19

La justice a suspendu l'arrêté du maire LR de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, autorisant la fête foraine dans sa ville en dépit d'une interdiction préalable de la préfecture.

16h55

Environ 2.400 doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, tandis qu'un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine, annonce Interpol, en prévenant qu'il ne s'agissait que de "la face émergée de l'iceberg".

16h36

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a assuré "être prêt(e) à apporter (son) concours" afin d'accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19, alors que le gouvernement vise une première vaccination pour 6 millions de Français fin mars. La fédération propose, dans un communiqué, "un apport de savoir-faire et de moyens techniques et logistiques", grâce à ses plus de 6.200 centres de secours répartis sur l'ensemble du territoire.

14h46

Le nombre de cas de Covid-19 a chuté de 95% entre janvier et février dans les maisons de retraite espagnoles, après le début de l'injection des deuxièmes doses de vaccins, selon un rapport gouvernemental.

Les maisons de retraite, où la première vague de l'épidémie a provoqué une hécatombe, ont ainsi recensé 4.439 cas de Covid-19 entre le 18 et le 24 janvier, contre 215 entre le 15 et le 21 février, indique ce rapport inédit de l'Institut des séniors et des services sociaux (Imserso), organisme dépendant du gouvernement, publié mardi soir.

Le nombre de morts confirmés du Covid-19 a lui chuté de 77% sur la même période dans les maisons de retraite espagnoles à 157 contre 673.

14h13

Gabriel Attal : «Nous allons continuer à passer par des semaines de remous, de gros temps, des semaines difficiles, c’est une évidence.» pic.twitter.com/JCfiJmIOTm — CNEWS (@CNEWS) March 3, 2021

13h21

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal évoque un retour à une vie plus normale «peut-être dès la mi-avril».

12h39

Bruxelles a suggéré mercredi de maintenir en 2022 la suspension des règles de stricte discipline budgétaire imposées aux Etats membres, en vigueur depuis mars 2020 en raison de la crise liée au coronavirus.

Pour la Commission européenne, la décision de maintenir ou non cette suspension doit "être prise après une évaluation globale de l'état de l'économie", en utilisant "le niveau de l'activité économique" par rapport "aux niveaux d'avant la crise", fin 2019, comme "le principal critère". "Les indications préliminaires actuelles suggèrent de continuer à appliquer la +clause dérogatoire générale+ en 2022 et de la désactiver à partir de 2023", ajoute-t-elle dans une communication.

11h06

Emmanuel Macron doit réunir mercredi en fin d'après-midi Jean Castex et les ministres concernés pour étudier les différents scénarios de réouverture des lieux publics, et notamment l'introduction d'un "pass sanitaire" évoqué la semaine dernière par le chef de l'Etat, a indiqué à l'AFP l'Elysée.

Cette réunion intervient alors que des mesures de restrictions supplémentaires sont à l'étude dans une vingtaine de départements, où la circulation du virus s'est amplifiée ces derniers jours. Un Conseil de défense s'est tenu mercredi matin pour trancher sur d'éventuelles restrictions à appliquer aux 20 départements en surveillance renforcée dont des couvre-feux le week-end à Paris et Marseille qui sont loin de faire l'unanimité. Le Premier ministre, Jean Castex, devrait à nouveau participer jeudi soir à une conférence de presse.

10h46

Fabien Galthié aurait été mis hors de cause selon le rapport interne effectué par la FFR après les nombreux cas de contaminations au Covid-19 au sein du XV de France.

«Dans mon rapport, je le mets au début, il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoiqu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire, et qu'il n'y avait aucun risque particulier», a affirmé le président de la commission médicale de la Fédération française de rugby Roger Salamon mercredi sur RTL.

09h02

La production comme la consommation d'électricité ont reculé en France avec la pandémie en 2020, année qui a également vu l'éolien progresser fortement et le charbon reculer à son plus bas niveau depuis 1950, selon le bilan du gestionnaire du réseau haute tension RTE publié mercredi.

"Avec 460 TWh, la consommation d'électricité française est en baisse de 3,5% par rapport à 2019 du fait de la crise sanitaire entrainant une baisse de l'activité de l'industrie et de nombreux secteurs de l'économie", selon RTE.

08h54

Un explosif s'est enclenché près d'un centre de dépistage Covid-19 de Bovenkarpsel en Hollande-Septentrionale, a déclaré la police néerlandaise, ajoutant qu'aucun blessé n'a été signalé. "Près du centre de dépistage du service local de santé publique à Bovenkarspel, un explosif s'est enclenché à 06H55. Des fenêtres ont été détruites, pas de blessés. La police enquête. Le périmètre a été bouclé", a affirmé la police dans un communiqué.

07h02

Le gouvernement étend au maximum la vaccination contre le Covid-19, toujours sur sa ligne d'éviter un reconfinement national malgré de possibles nouveaux tours de vis en fin de semaine dans les zones où l'épidémie galope.

06h49

Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra ce mercredi 3 mars, afin d'examiner la situation de l'épidémie de Covid-19. Les autorités y étudieront notamment le cas du Pas-de-Calais : mardi soir, le préfet du département a proposé d'y instaurer un confinement pour les trois prochains week-ends, afin d'endiguer l'épidémie sur le territoire. Une autre réunion en visio aura lieu dans la soirée avec les élus du Pas-de-Calais pour voir ce qui est éventuellement retenu, et assurer la mise en application rapidement.

06h44

L'épidémie de Covid-19 a fait un nombre record de 1.641 morts au cours des dernières 24 heures au Brésil, où les contaminations connaissent une nouvelle phase d'accélération, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Le pays de 212 millions d'habitants a enregistré un total de 257.361 morts, selon le ministère de la Santé. Le Brésil est ainsi le deuxième pays le plus endeuillé en chiffres absolus, derrière les Etats-Unis. Le record précédent datait du 29 juillet, lorsque le pays avait enregistré 1.595 décès en 24 heures.

Au cours des sept derniers jours, la moyenne des décès quotidiens s'est élevée à 1.262. Jusqu'à février, cette moyenne n'avait jamais dépassé la barre de 1.100 morts quotidiens. Au cours des dernières 24 heures, 59.925 contaminations supplémentaires ont également été enregistrées. Au total, le pays comptabilise 10,6 millions de cas déclarés, selon le ministère de la Santé. Mais les données officielles concernant le Covid-19 au Brésil sont considérées comme très sous-évaluées par la communauté scientifique.

06h30

La Guadeloupe va introduire un couvre-feu à compter de dimanche face à la progression du variant britannique du coronavirus, particulièrement contagieux, et la détection d'un autre variant, a annoncé mardi son préfet Alexandre Rochatte.

Il a été décidé de mettre en place "un couvre-feu qui s'installera à compter du dimanche 7 mars 2021, de 22 heures à 6 heures, selon des modalités qui seront précisées d'ici à la fin de la semaine" et d'instaurer par ailleurs "le huis clos sportif", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse.

Les compétitions sportives se tiendront "sans public" et "les salles de sport, de remise en forme et de fitness seront fermées à compter du lundi 8 mars, à l'exception des activités pour les compétitions et la pratique de haut niveau (sportifs inscrits sur la liste "haut niveau"), scolaire, périscolaire, extrascolaire et universitaire et les personnes munies d'une prescription médicale". "Les salles de jeux et salles d'exposition seront fermées à compter de la même date", précise aussi la préfecture dans un communiqué.