«Starbase» : Elon Musk veut créer sa propre ville au Texas

L'inarrêtable entrepreneur Elon Musk, patron de Tesla et fondateur de SpaceX, souhaite créer sa propre ville tout au sud du Texas (Etats-Unis). Le projet, appelé «Starbase», serait construit à partir du site de Boca Chica, où Musk développe sa fusée «Starship», mais couvrirait «une zone beaucoup plus grande», a-t-il indiqué.

Le milliardaire a partagé la nouvelle mardi 2 mars sur le réseau social Twitter : «En train de créer la ville de Starbase, Texas», a-t-il simplement écrit.

De son côté, le bureau du juge du comté de Cameron, où se trouve Boca Chica, a confirmé à la presse américaine le projet du patron de SpaceX, émettant ensuite une déclaration officielle.

«Ces derniers jours, le comté de Cameron a été officiellement approché par SpaceX concernant l'intérêt d'Elon Musk d'intégrer le village de Boca Chica dans la future municipalité de Starbase, au Texas», indique le communiqué.

Le projet serait d'ailleurs des plus sérieux puisque «le tribunal de commerce du comté de Cameron a déjà été informé par SpaceX», ajoute le document.

Pour autant, les autorités locales ont tenu à mettre les choses au clair. Si Elon Musk souhaite voir son projet aboutir, il devra, comme tout le monde, soumettre une demande formelle avant démarrage du chantier.

