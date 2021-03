Deux collègues devenues amies découvrent qu'elles sont sœurs

Une histoire digne d'un film hollywoodien. Aux Etats-Unis, deux femmes, qui se sont rencontrées sur leur lieu de travail et se sont liées d'amitié, ont récemment découvert qu'elles étaient sœurs.

C'est en 2013 que Julia Tinetti, 31 ans, et Cassandra Madison, 32 ans, ont fait connaissance, alors qu'elles travaillaient toutes les deux dans un bar du Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis. Elles découvrent qu'elles portent toutes les deux un tatouage du drapeau de la République dominicaine, dont elles sont toutes les deux originaires, et qu'elles ont toutes deux été adoptées par des familles américaines.

Elles deviennent rapidement amies. «Nous avons commencé à traîner ensemble. Nous sortions boire un verre, dîner. Nous avons commencé à nous habiller de la même façon», a raconté Cassandra dans l'émission «Good Morning America» sur ABC. «Je la trouvais cool. Nous nous sommes tout de suite bien entendues, c'était très naturel.»

Intriguées par leur passé semblable et par leur ressemblance physique, soulignée régulièrement par leurs collègues, les deux femmes décident de comparer leurs documents d'adoption. Raté, ils mentionnent deux villes et deux noms de mère différents. Mais les trentenaires sentent qu'un lien les unit.

«C'est le genre de chose que vous voyez à la télé»

En 2018, trois ans après que Cassandra a déménagé du Connecticut vers la Virginie, elle reçoit en cadeau à Noël un test ADN de la part de sa mère adoptive. Il lui permet de retrouver l'identité de son père biologique, qu'elle va rencontrer en République dominicaine. Elle y découvre que sa mère biologique est décédée trois ans plus tôt d'une crise cardiaque, et fait également la connaissance de ses frères et sœurs.

En début d'année 2021, persistant à rechercher un lien de parenté entre elle et son amie Julia, elle demande à son père si lui et sa mère n'ont pas abandonné un autre nouveau-né. «C'était une période difficile pour ta mère et moi. Donc je n'aime pas en parler. Je n'aime pas y penser», lui a-t-il répondu, avant d'avouer qu'il avait bien confié un autre enfant aux services sociaux pour qu'il soit adopté.

Cassandra pousse son amie à réaliser elle aussi un test ADN. Les résultats sont tombés fin janvier. «NOUS SOMMES SŒURS ! Même maman, même papa !», a écrit Cassandra sur Facebook, faisant part de son bonheur. «Je suis toujours en train d'essayer de saisir l'ampleur de la situation. C'est le genre de chose que vous voyez à la télé», a réagi Julia, expliquant avoir pour projet de rencontrer sa famille biologique dans les prochains mois.