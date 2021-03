DIRECT - Coronavirus : 25.279 nouveaux cas et 295 décès recensés ces dernières 24h en France

Paris et sa région devraient échapper au confinement, mais pas le Pas-de-Calais. Jean Castex doit tenir une conférence de presse ce jeudi soir, à 18 heures, pour faire le point sur les restrictions. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a quant à lui annoncé que les personnes âgées de plus de 65 ans auront accès au vaccin AstraZeneca. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

21h25

Selon les données de Santé Publique France, 25.279 nouveaux cas et 295 décès ont été recensés ces dernières 24h en France.

19h59

Le Koweït a annoncé un couvre-feu d'une durée d'au moins un mois afin de juguler l'épidémie de Covid-19 sur son sol, après avoir enregistré un nombre record de nouveaux cas. Ce pays du Golfe restreint déjà depuis le 7 février les horaires d'ouverture des commerces non essentiels et interdit l'entrée sur son territoire aux non-Koweïtiens, ce qui n'a pas empêché une rapide et récente hausse des cas.

18h30

La conférence de presse est terminée.

18h23

135 000 nouvelles doses vont être distribuées dès ce jeudi dans les départements sous surveillance renforcée, dont 10.000 dans le Pas-de-Calais.

18h22

Jean Castex rappelle que les soignants sont éligibles dès maintenant à la vaccination. «Seul un soignant sur trois est aujourd'hui vacciné. Ce n'est pas normal, et cela compromet notre capacité à lutter efficacement contre le virus», souligne le Premier ministre.

18h18

«D'ici mi-mai, nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. D'ici l'été, nous aurons reçu suffisament de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans».

18h17

«Nous allons recourir plus largement au vaccin AstraZeneca». La Haute autorité de santé a en effet indiqué en début de semaine que ce serum pouvait être administré les personnes de plus de 65 ans.

18h16

Le Premier ministre annonce que les livraisons de doses de vaccin vont s'accroître dans les semaines à venir. «En janvier et février, nous avons reçu 7 millions de doses ; en mars et en avril, nous devrions en recevoir 22 millions, soit 3 fois plus».

18h10

Jean Castex appelle les Français à réduire les contacts sociaux et familiaux. Il demande également aux habitants des 23 départements sous surveillance à «ne pas sortir, autant que possible, de leur département».

18h09

Dans ces 23 départements, la campagne de vaccination va s'accélerer «significativement» ce week-end.

18h08

Trois nouveaux départements sont placés sous surveillance : les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube.

18h07

Dans les départements sous surveillance : les grandes zones commerciales non-alimentaires de plus de 10.000 m2 (contre 20.000 m2 auparavant) seront fermées.

18h06

Jean Castex annonce ainsi des mesures. Un confinement partiel le week-end sera instauré dans l'ensemble du département du Pas-de-Calais ce week-end. Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5.000 m2 seront fermées.

18h05

Dans les 20 départements placés la semaine dernière sous surveillance renforcée, «les progressions enregistrées conduisent à ce que les niveaux d'incidence dépassent pour la plupart d'entre eux le seuil des 250».

18h04

Pour autant, la pression reste forte dans les hôpitaux, souligne Jean Castex, évoquant notamment des «situations territoriales contrastées».

18h02

«La circulation du virus a continué de progresser, mais il faut le souligner, à une vitesse moindre», indique le Premier ministre. «Deuxième constat : la contamination chez les persones les plus âgées continue de se réduire».

18h00

La conférence de presse de Jean Castex commence.

17h55

17h51

L'état d'urgence sanitaire en vigueur au Maroc depuis près d'un an a été de nouveau prolongé d'un mois, jusqu'au 10 avril.

17h45

Israël, l'Autriche et le Danemark ont annoncé une alliance pour le développement et la production de nouvelles générations de vaccins contre le Covid-19 qui fait déjà grincer des dents en Europe.

"Nous ne savons pas combien de temps le vaccin va rester efficace. Est-ce six mois, un an, deux ans, moins ou plus, nous ne savons pas et c'est pourquoi nous devons protéger nos populations contre la résurgence de la pandémie ou de mutations", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un point de presse avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz et la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

15h53

La présidente (ex-LR) de l'Ile-de-France Valérie Pécresse a dit jeudi son espoir que le gouvernement attribue des vaccins supplémentaires aux zones les plus touchées par le Covid, telles que sa région.

15h43

Plus de deux millions de Russes se sont fait administrer les deux doses du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus, et deux millions supplémentaires ont reçu leur première dose, annonce Vladimir Poutine. Cette déclaration intervient alors que l'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé avoir débuté une étude de ce vaccin mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa, une étape clé pour son déploiement en Europe.

15h13

Les autorités sanitaires suédoises ont étendu jeudi aux plus de 65 ans leur recommandation d'utiliser le vaccin anti-Covid AstraZeneca/Oxford, sur la base de nouvelles études britanniques. Jusqu'ici, Stockholm ne recommandait pas ce vaccin pour les plus de 65 ans, arguant de données scientifiques insuffisantes de la part du laboratoire anglo-suédois.

14h53

La préfecture du Doubs a annoncé le durcissement des mesures sanitaires dans quatre communes du département, dont Besançon, et une campagne de dépistage massive après avoir constaté une croissance "fulgurante" des variants étrangers du Covid-19, notamment sud-africain et brésilien.

Après une concertation avec les élus locaux, le préfet du Doubs Joël Mathurin a annoncé que le port du masque serait rendu obligatoire sur l'ensemble de la ville de Besançon, et non plus uniquement au centre-ville, ainsi que dans les communes de Saint-Vit, Quingey et Montferrand-le-Château.

12h59

La présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a dit jeudi son espoir que le gouvernement annonce une attribution de vaccins supplémentaires aux zones les plus touchées par le Covid, alors que le Premier ministre doit s'exprimer en fin d'après-midi.

"Aujourd'hui il me paraît essentiel d'accélérer la campagne vaccinale dans les zones les plus touchées, et je crois avoir été entendue par le gouvernement", a affirmé Mme Pécresse lors d'une conférence de presse. "Je pense qu'il ce sera annoncé qu'un certain nombre de doses de vaccin supplémentaires seront attribuées aux zones les plus touchées par la pandémie", a-t-elle ajouté à quelques heures d'une conférence de presse de Jean Castex.

11h34

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente à nouveau en Europe, après six semaines de déclin, a annoncé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "La semaine dernière, les nouveaux cas de Covid-19 en Europe ont augmenté de 9% pour atteindre un peu plus d'un million. Cela met fin à une baisse prometteuse de six semaines des nouveaux cas, avec plus de la moitié de notre région enregistrant un nombre croissant de nouvelles infections", a dit le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse.

10h03

Cinq pays dont le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada comptent approuver selon une procédure accélérée les nouvelles générations de vaccins capables de neutraliser les variants du coronavirus, selon une recommandation dévoilée jeudi par un consortium regroupant leurs agences du médicament.

"Les vaccins contre le Covid-19 autorisés, qui sont modifiés pour répondre aux nouveaux variants, ne nécessiteront pas une toute nouvelle approbation ou de +longues+ études cliniques", a précisé dans un communiqué l'agence britannique MHRA, associée dans le consortium ACCESS aux régulateurs de quatre autres pays - l'Australie, le Canada, Singapour et la Suisse. Cette approche se fonde sur la procédure déjà en place pour les vaccins contre la grippe saisonnière, modifiés chaque année pour faire face à de nouvelles souches du virus.

08h56

La France a critiqué le projet d'alliance du Danemark et de l'Autriche avec Israël en matière de vaccins anti-Covid, estimant que le "cadre européen" reste le plus approprié pour garantir la "solidarité" au sein de l'UE.

"Notre conviction reste de façon très claire que la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de vaccination doit continuer de reposer sur le cadre européen", a relevé mercredi soir la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. "C'est en effet lui qui garantit la solidarité entre États membres plus que jamais indispensable et notre efficacité collective", a-t-elle ajouté.

07h41

Ca passe pour Paris et sa région, mais le Pas-de-Calais n'échappera pas au confinement le week-end : face à l'épidémie de Covid-19 qui ne ralentit pas et la tension dans les hôpitaux, le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures restrictives jeudi.

"Nous constatons de fortes tensions sur le système hospitalier, une hausse du nombre de cas mais pas une explosion, sans homogénéité territoriale (...) Mais un confinement national ou le week-end n'est pour nous qu'un dernier recours", a expliqué à l'AFP une source gouvernementale, sans même attendre la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex jeudi.

Selon cette source gouvernementale, ces restrictions vont être appliquées dans ces départements, au cas par cas et en concertation avec les élus locaux, visant en particulier les lieux de brassage. Mais l'objectif de l'exécutif est d'éviter au maximum le reconfinement local, au moment où des pays voisins comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne passent au déconfinement progressif. Pour faire passer "le gros temps" qui s'annonce, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenté mercredi de redonner espoir, voyant un "retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril".

07h11

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa, sauvé de la faillite par l'Etat, a subi en 2020 une perte record de 6,7 milliards d'euros et prévoit également une année 2021 dans le rouge en raison de la pandémie de Covid-19, qui a plongé le secteur dans une crise sans précédent.

L'entreprise, qui n'a opéré que 31% de ses capacités l'année passée, a revu à la baisse ses prévisions de demande pour 2021 en raison d'une plus lente reprise des voyages. Elle ne prévoit un retour à 90% de l'offre, comparé au niveau de 2019, que d'ici "le milieu de la décennie".