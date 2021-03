Djibouti : 20 migrants meurent noyés, jetés à la mer par les passeurs

Au moins 20 migrants sont morts mercredi après que des passeurs ont jeté des dizaines de personnes à la mer au large de Djibouti.

«Les survivants pensent qu'au moins 20 personnes ont été tuées. Certains sont toujours portés disparus. Cinq corps ont été retrouvés sur la côte» de Djibouti, a déclaré Yvonne Ndege, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique.

Tragedy in Djibouti.





At least 20 people have died after smugglers forced 80 migrants into the sea during their journey to Yemen: https://t.co/q3fDYG4u6Q pic.twitter.com/JhvQqGnuT7

— IOM - UN Migration (@UNmigration) March 4, 2021