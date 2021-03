Classement : voici les 25 pays les plus «intelligents» au monde

Les clichés sur l'intelligence supposée des habitants de tel ou tel pays sont légion. C'est pour y mettre fin qu'une entreprise britannique a réalisé un classement des 25 nations les plus «intelligentes» au monde, en se basant sur des critères scientifiques.

La société Vouchercloud s'est appuyée sur trois critères, destinés à mesurer l'intelligence passée, présente et future d'un Etat : le nombre de prix Nobel remportés, le QI moyen de la population et le niveau scolaires des étudiants.

Roulement de tambour, le pays le plus intelligent du monde est... le Japon, grâce à ses bons résultats dans les trois catégories (5e sur le niveau scolaire et 6e sur les prix Nobel et le QI). Le podium est complété par la Suisse, qui profite elle aussi de ses bonnes performances sur les trois critères étudiés (6e sur les prix Nobel et 11e sur le QI et le niveau scolaire), et la Chine. Pékin compense son manque de prix Nobel (21e) par de bons classements dans les deux autres indices (2e sur le QI et 7e sur le niveau scolaire).

Les Etats-Unis arrivent juste derrière leur rival chinois, au pied du podium, avec des performances inverses. Largement en tête dans le classement des prix Nobel (368 depuis sa création en 1901, soit 2,8 fois plus que le Royaume-Uni, 2e), le pays de l'Oncle Sam arrive plus loin dans les deux autres catégories (13e sur le niveau scolaire et seulement 28e sur le QI).

Quant à la France, elle ne se place qu'en 24e position, grâce en grande partie à ses nombreux prix Nobel (62 au total, 4e de ce classement).

En observant globalement le palmarès des 25 pays les plus «intelligents», on remarque qu'il est trusté par l'Europe et l'Asie. Seuls les Etats-Unis (4e), le Canada (9e) et l'Australie (18e) parviennent à se faire une place parmi les pays européens et asiatiques.

Si certains pays d'Asie ne sont pas plus haut, c'est surtout en raison de leur manque de prix Nobel. Pour le QI et le niveau scolaire, la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et surtout Singapour sont au sommet des palmarès internationaux. Mais ils pâtissent de leur mauvais classement pour les prix Nobel (46e pour les trois premiers et 73e pour Singapour), qui sont plus souvent attribués à des chercheurs occidentaux.