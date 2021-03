Religion : tout savoir sur la visite du pape en Irak

Une visite historique à bien des égards. Le pape François se rend pour la première fois en Irak entre le 5 et le 8 mars. Une nouvelle étape dans sa volonté de dialogue entre les religions chrétiennes et musulmanes.

UN PREMIER VOYAGE DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

Outre toutes les dimensions symboliques de voir le pape au Moyen-Orient, ce voyage officiel sera particulier pour le souverain pontif. En raison de la pandémie de coronavirus, son déplacement à Bagdad sera le premier de ce genre depuis plus d'un an. Il n'avait en effet plus voyagé depuis sa visite en Thaïlande en novembre 2019.

De plus, sa venue sera une première historique. Jamais un pape ne s'était rendu en Irak dans l'histoire. Jean-Paul II avait émis la volonté de se rendre sur place pour l'an 2000, mais cela ne s'était finalement jamais organisé. Une annulation causée par «l'opposition du président irakien», Saddam Hussein, d'après Vatican News.

HOMMAGES À UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE EXSANGUE

La communauté chrétienne au Moyen-Orient a vécu des heures particulièrement difficiles ces dernières années, en particulier à cause de l'arrivée de Daesh en Irak et en Syrie. Mais les actes de cruauté perpetrés contre les fidèles de la région ont commencé bien avant la création du groupe terroriste. Le pape se rendra notamment dans la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel secours à Bagdad, où plus de 68 personnes avaient trouvé la mort dans une attaque d'Al-Quaïda, dont deux prêtres.

Le souverain pontif se rendra également dans plusieurs lieux importants pour la religion chrétienne en Irak, à commencer par la ville d'Ur, où serait né Abraham selon la Bible. Autre pèlerinage important, la visite de l'église al-Tahira à Mossoul. Pour rappel, l'Etat islamique avait contrôlé la ville pendant plus de trois ans. L'édifice avait été lourdement endommagé par les combats, et sa reconstruction a été entamée en février 2020 par l'UNESCO.

Main tendue à l'islam chiite

Le dialogue entre les religions est l'un des thèmes principaux de la papauté sous François. Jordanie, Egypte, Maroc, Emirats arabes unis... Avant sa visite en Irak, le souverain pontif a visité une série de pays à majorité musulmans pour améliorer les relations entre christianisme et islam. Celle-ci ne fera pas exception, puisqu'il doit notamment rencontrer le grand ayatollah Ali Sistani, l'un des religieux les plus respectés du monde chiite. Une rencontre exceptionnelle, d'autant que l'homme ne se montre jamais en public.

Cette discussion aura lieu dans une ville à l'aura particulière, puisqu'elle aura lieu à Najaf. Le mausolée de l'imam Ali, cousin du prophète Mahomet et considéré comme la figure fondatrice du chiisme, est en effet construit dans cette ville au sud de Bagdad. À noter que pendant sa visite d'Ur, le pape François prendra le temps de prier avec des musulmans, des yazidis et des sabéens.