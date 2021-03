DIRECT - Coronavirus : Jean Castex débloque 60 millions d'aides d'urgence aux éleveurs

Les habitants du Pas-de-Calais vivent leur premier week-end de confinement. Une mesure qui touche déjà les habitants de Nice et du littoral des Alpes-Maritimes ou de l'agglomération de Dunkerque. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

16H52

Jean Castex a annoncé samedi le déblocage de 60 millions d'euros d'aides d'urgence aux éleveurs les plus en difficulté, qui ont gagné moins de 11.000 euros en 2020, tout en incitant la filière à continuer à se restructurer.

«Pour tous les éleveurs qui ont gagné moins de 11.000 euros en 2020 et qui ont subi des pertes importantes, ce qui représente 18.000 exploitations, (…) nous allons mettre en place un dispositif exceptionnel de soutien financier qui permettra de couvrir jusqu'à 80% des pertes d'exploitation», a affirmé le Premier ministre en conclusion d'une table-ronde dans la Creuse avec les représentants de cette filière agricole.

«Cela signifie une enveloppe de 60 millions (d'euros) qui va s'ajouter à l'enveloppe prévue dans le plan de relance (...) de 50 millions pour la restructuration de la filière, actions que je veux lier», a-t-il ajouté. Dans le plan de relance présenté début septembre, le gouvernement prévoit un total de 1,2 milliard pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation.

«On ne peut pas vous abandonner», a-t-il souligné. «La crise Covid a fait naître des situations de difficultés, de précarité».

Célébrés par les autorités politiques pour avoir continué à nourrir les Français au plus fort de la crise sanitaire, les agriculteurs demeurent confrontés à une multitude de défis et à un malaise qui demeure, privés encore cette année de leur vitrine du salon de l'Agriculture pour cause de Covid-19.

12h59

Jean Castex, rappelant que les prochaines semaines seront "très sensibles" sur le front du Covid-19, a promis samedi que le gouvernement allait "mettre le paquet sur la vaccination" et qu'il "ne débranchera pas tout de suite" les aides au secteur de la restauration lorsqu'il pourra rouvrir.

"On a un mois, un mois et demi, deux mois très sensibles" en raison des variants du Covid-19, a affirmé le Premier ministre à un restaurateur en marge de la visite d'une exploitation agricole à Saint-Eloi, dans la Creuse.

Or, "ce variant risque de nous reconduire, je n'en sais rien, peut-être à reconfiner". "Donc il faut mettre le paquet sur la vaccination" en mars et avril, a-t-il ajouté, alors que le gouvernement veut mettre le turbo dès ce week-end grâce à des centaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca restées dans les placards.

9h33

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a estimé samedi sur Europe 1 que le gouvernement devait faire "beaucoup plus en terme d'accompagnement social" pour aider les personnes les plus touchées économiquement, socialement et psychologiquement par les conséquences de la crise sanitaire.

"Il faut faire beaucoup plus en terme d'accompagnement social et notamment d'accompagnement du mal-être psychologique en train de se développer dans notre pays", a déclaré M. Berger, prenant l'"exemple" de "la situation psychologique de jeunes et moins jeunes liée aux mesures de restriction".

7h56

Des grands singes pensionnaires du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non humains à recevoir une injection contre le Covid-19, grâce à un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux, ont indiqué les responsables du zoo sur Twitter.

7h14

La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies.

Cette décision fait suite à d'intenses pressions des opérateurs de parcs d'attraction ainsi qu'à un rapide déclin des cas de coronavirus dans l'Etat, durement touché par l'épidémie durant l'hiver.

6h11

La répartition des plus de 11.000 doses attribuées à la Ville de Paris pour une opération massive de vaccination contre le Covid-19 samedi et dimanche est "une gageure", a souligné vendredi l'adjointe (EELV) en charge de la santé publique, Anne Souyris. Les vaccins supplémentaires annoncés jeudi soir par le gouvernement sont distribués dans les 20 centres parisiens "à peu près au prorata de la démographie, en particulier des personnes âgées, mais en tenant aussi compte des comorbidités et des personnels disponibles", a expliqué l'adjointe de la maire (PS) Anne Hidalgo.