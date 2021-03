DIRECT - Coronavirus : premier week-end de confinement dans le Pas-de-Calais

Les habitants du Pas-de-Calais vivent leur premier week-end de confinement. Une mesure qui touche déjà les habitants de Nice et du littoral des Alpes-Maritimes ou de l'agglomération de Dunkerque. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

7h56

Des grands singes pensionnaires du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non humains à recevoir une injection contre le Covid-19, grâce à un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux, ont indiqué les responsables du zoo sur Twitter.

7h14

La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies.

Cette décision fait suite à d'intenses pressions des opérateurs de parcs d'attraction ainsi qu'à un rapide déclin des cas de coronavirus dans l'Etat, durement touché par l'épidémie durant l'hiver.

6h11

La répartition des plus de 11.000 doses attribuées à la Ville de Paris pour une opération massive de vaccination contre le Covid-19 samedi et dimanche est "une gageure", a souligné vendredi l'adjointe (EELV) en charge de la santé publique, Anne Souyris. Les vaccins supplémentaires annoncés jeudi soir par le gouvernement sont distribués dans les 20 centres parisiens "à peu près au prorata de la démographie, en particulier des personnes âgées, mais en tenant aussi compte des comorbidités et des personnels disponibles", a expliqué l'adjointe de la maire (PS) Anne Hidalgo.