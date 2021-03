Sénégal : Omar Sy adresse ses «prières» aux proches des victimes de violences

L'acteur français Omar Sy, d'origine sénégalaise, a apporté son soutien, ce samedi 6 mars, aux proches des victimes de violences qui sont en cours dans le pays depuis quelques jours.

Sur Twitter, l'acteur a tenu à adresser son soutien «au peuple Sénégalais, à sa jeunesse courageuse qui me sont chers». Il a aussi présenté ses «sincères condoléances aux familles des victimes».

«Mes prières sont pour vous et le Sénégal», a écrit Omar Sy dans sa publication avant de conclure en ajoutant trois coeurs aux couleurs du drapeau sénégalais.

Au peuple Sénégalais , à sa jeunesse courageuse qui me sont chers,



j’adresse mon soutien et mes sincères condoléances



aux familles des victimes



Mes prières sont pour vous et le Sénégal

— Omar Sy (@OmarSy) March 5, 2021