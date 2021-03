DIRECT - Coronavirus : 130 décès dans les hôpitaux ces dernières 24 heures

Les habitants du Pas-de-Calais vivent leur premier week-end de confinement. Une mesure qui touche déjà les habitants de Nice et du littoral des Alpes-Maritimes ou de l'agglomération de Dunkerque. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

22H24

130 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 88.600 morts depuis le début de l'épidémie, dont 63.426 à l'hôpital, selon les données de Santé Publique France. Ce dimanche 7 mars, 21.825 cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, soit un total de 3.904.233 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

18H40

585.000 Français ont été vaccinés depuis vendredi, d'après les chiffres communiqués par Jean Castex ce dimanche 7 mars sur Twitter. Pour le Premier ministre, «une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie». Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran se félicitait également de l'avancée de la campagne de vaccination, en annonçant que 220.000 personnes avaient été vaccinées, soit «plus du double de samedi dernier».

585 000 Français ont été vaccinés depuis vendredi.



Une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end.



Rien n'aurait été possible sans nos soignants, sapeurs-pompiers, militaires, élus, agents de l'État et des collectivités.



Du fond du cœur, merci ! — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 7, 2021

14h41

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a mis en avant dimanche un "engouement qui monte chez les soignants" pour se faire vacciner face au Covid-19, excluant dans l'immédiat toute obligation de vaccination pour ces professionnels.

Après une visite dans un centre de vaccination de Boulogne-sur-Mer, le ministre s'est dit "convaincu que le taux d'adhésion à la vaccination des soignants rejoindra le taux général des Français à la vaccination".

Dans une lettre diffusée vendredi, il avait appelé les soignants à se faire vacciner "rapidement" au nom de la "sécurité collective".

Les sept ordres des professions de santé ont fait écho à cet appel dans un communiqué rendu public dimanche, appelant "d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner" contre le Covid-19, soulignant qu'il s'agit d'un "devoir déontologique" pour "freiner la propagation de l'épidémie".

Interrogé sur une proposition du député LREM du Pas-de-Calais, Jean-Pierre Pont, de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, le ministre a jugé cette démarche "légitime", mais indiqué privilégier "pour l'instant le dialogue et la conviction".

Il s'est félicité que l'"effort exceptionnel" consenti ce week-end pour accélérer les vaccinations sur tout le territoire français ait permis de réaliser samedi 220.000 injections "contre 80.000-85.000 habituellement les samedis".

13h01

Des Chinois qui ne ressentent aucune urgence car l'épidémie est maîtrisée chez eux, des capacités de production encore modestes et une "diplomatie vaccinale" qui détourne des doses vers l'étranger: la vaccination débute timidement en Chine.

A ce rythme, le géant asiatique, pourtant aux avant-postes de la mise au point de vaccins, pourrait voir les pays développés atteindre l'immunité collective et rouvrir leurs frontières avant lui -– presque un affront.

Selon un sondage de l'institut Ipsos, les Chinois font partie des plus désireux de se faire vacciner (85%), loin devant les Américains (71%) ou les Français (57%). Mais l'attentisme domine pour l'instant.

12h03

S'asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs de l'école: Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement à une quinzaine de jours de nouvelles élections nationales.

Ces mesures, validées samedi soir par le gouvernement, étaient très attendues par les Israéliens depuis la sortie progressive du pays de son troisième confinement mi-février, rendu possible par une campagne de vaccination massive.

10h59

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.588.597 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

09h20

Après la découverte de cas de Covid-19, la Nouvelle-Calédonie a décidé de mettre en place un nouveau en confinement strict, dans partir de lundi minuit. Une annonce commune du président du 16ème gouvernement Thierry Santa et du haut-commissaire Laurent Prévost, ce dimanche 7 mars, lors d’une déclaration solennelle.

07h12

Une opération de "vaccination de masse" est lancée tout le week-end à Paris et en région parisienne, car "le temps presse" dans la course contre la propagation de la pandémie, a déclaré samedi le préfet de police de Paris, Didier Lallement, en espérant que "50.000 personnes de plus" seraient vaccinées d'ici dimanche soir.

Alors que la capitale et sa région font partie des zones où le virus circule le plus activement en France, la police a fait évacuer dans l'après-midi les quais de la Seine, où le soleil avait attiré en nombre des Parisiens qui souvent ne respectaient pas les gestes barrière.

06h30

Un premier cas hors quatorzaine de Covid-19 a été détecté sur le petit archipel de Wallis et Futuna dans le Pacifique sud où des mesures de protection de la population, aux taux d'obésité et de diabète élevés, ont été prises, a indiqué dimanche la préfecture.

"Il s'agit d'une personne qui était sortie de quatorzaine il y a plusieurs semaines après un test négatif. Cette personne a consulté un médecin en raison de symptômes et a été testée positive ce qui veut dire que le virus circule dans l'île", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet) de Wallis et Futuna.

Avec ce premier cas, "le territoire vit une situation nouvelle", selon le préfet. "Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses sont mobilisées pour assurer la protection de la population", a-t-il déclaré sur Wallis et Futuna la 1ère.

06h21

A Stockholm, deux personnes ont été arrêtées en marge d'une manifestation organisée en protestation contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, lors de laquelle six policiers ont été blessés. A Vienne, plusieurs milliers de manifestants ont marché dans le centre pour protester contre les restrictions destinées à endiguer l'épidémie. Des heurts isolés ont été signalés entre des manifestants et des contre-manifestants de gauche. La police a annoncé avoir procédé à quelques arrestations. A Antananarivo, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues pour dénoncer la mauvaise utilisation par le gouvernement des fonds destinés à lutter contre la pandémie et la hausse des prix des denrées de base.