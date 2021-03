Vidéo : pour protester contre les mesures sanitaires, des américains brûlent des masques

Une centaine de personnes se sont rassemblées, ce samedi 6 mars, devant le Capitole de l'Etat d'Idaho, à Boise aux Etats-Unis. L'objectif ? Protester contre les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Et pour cela ces anti-masques américains s'y sont pris d'une drôle de manière. Accompagnés de leurs enfants, ils ont tout simplement jeté des masques au feu, dans un tonneau métallique, comme le souligne The Guardian.

Sur des vidéos publiées sur Twitter, on peut voir les enfants comme les adultes s'adonner à ce feu de joie. L'une des vidéos a été visionnée plus de 6,5 millions de fois.

At a mask burning rally in Boise, Idaho a man throws a mask into the fire with the words “Biden sucks” written on it pic.twitter.com/7Py2pmeRQy

— Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021