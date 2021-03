Deux tiers des forêts tropicales ont été détruites ou dégradées

Les poumons de la Terre brûlent. D'après l'ONG Rainforest Foundation Norway, près des deux tiers des forêts tropicales originelles de la planète ont été détruites ou dégradées, accélérant encore un peu plus le réchauffement climatique.

Ainsi, 34% d'entre elles ont purement et simplement disparues, quand 30% ont été abimées, ce qui rend leur espérance de vie réduite. Un enjeu majeur puisque les forêts tropicales représentent un gigantesque réservoir de carbone vivant pour la planète. Le rapport de l'ONG, révélé par Reuters, assure ainsi que plus la forêt est détruite, plus les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique sont réduits à néant.

L'accent est particulièrement mis sur l'Amazonie brésilienne. Cette partie de la forêt sud-américaine est en effet en danger, en raison des agriculteurs qui déforestent massivement pour s'installer sur les terres. Un phénomène qui s'est accéléré avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Sur la seule année en question, une augmentation de la déforestation de 34% avait été recensée.

Selon le rapport, le Brésil, les îles d'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale sont les régions où les forêts tropicales connaissent les pertes les plus importantes. Entre 2002 et 2019, les pertes totales représentent la superficie de la France. De quoi appeler à de nouvelles actions pour tenter de préserver les forêts, au risque de perdre la bataille contre le réchauffement climatique.