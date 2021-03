DIRECT - Coronavirus : L'Académie de médecine recommande la vaccination obligatoire pour les soignants

Alors que la tension reste forte dans les hôpitaux en France, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

10h49

Le vaccin russe Spoutnik V sera produit en Italie à partir de juillet, a indiqué mardi à l'AFP la Chambre de commerce italo-russe, une première dans l'Union européenne qui ne l'a pas encore autorisé.

"Le vaccin sera produit à partir du mois de juillet 2021 dans les usines de (l'entreprise pharmaceutique italo-suisse) Adienne en Lombardie à Caponago près de Monza", dans le Nord de l'Italie, a déclaré Stefano Maggi, conseiller de presse du président de la Chambre de commerce, dans un entretien par téléphone.

10h33

La vaccination des soignants contre le Covid-19 "doit devenir obligatoire", estime mardi l'Académie nationale de médecine dans un communiqué. Dans la situation épidémiologique actuelle, "la vaccination de masse représente le principal levier d'action contre la Covid-19", note-t-elle.

Dans ce contexte, "la vaccination systématique des professionnels de la santé, devenue prioritaire, ne saurait être considérée comme facultative". "La population des soignants est à l'origine de 34% des cas groupés d'infections nosocomiales [contractées dans un établissement de santé] à SARS-CoV-2", le virus responsable du Covid-19, relève l'Académie en citant un chiffre de Santé publique France.

Pourtant, les taux de couverture vaccinale contre le Covid-19 chez les médecins, les infirmières, les aides-soignants et les professionnels exerçant en Ehpad (Etablissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes) "restent notoirement insuffisants, comparables à ceux relevés contre la grippe".

08h07

"Le confinement de l'Ile-de-France n'est pas d'actualité", a assuré le directeur général de la santé Jérôme Salomon sur RTL, malgré une "très forte tension" dans les hôpitaux liée au virus du Covid-19. "Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a-t-il expliqué.

"Nous sommes en très forte tension, nous libérons des lits (...) et nous suivons la situation jour après jour", a-t-il poursuivi. L'Agence régionale de santé a ordonné lundi aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes.

03h20

Pour la première fois depuis près de trois mois et demi, les Etats-Unis ont recensé moins de 1.000 morts du Covid-19, lundi, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

En 24 heures, 749 personnes sont décédées des suites du coronavirus, loin du pic de 4.473 morts enregistré sur la seule journée du 12 janvier. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un nombre de victimes sous la barre du milliers, à 822 morts.

02h49

Un confinement "strict et contrôlé" de deux semaines a été décrété dans le petit archipel de Wallis et Futuna, où 36 premiers cas de Covid-19 ont été détectés en trois jours, a indiqué l'Administration supérieure (préfecture).

02h33

Plus de 700.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Amérique latine et Caraïbes depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP mardi à 01H00 GMT.

Les 34 pays de la région totalisent 700.022 décès (pour 22.140.444 cas déclarés), derrière l'Europe (876.511) et devant les Etats-Unis/Canada (547.986) et l'Asie (259.925).