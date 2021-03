DIRECT - Coronavirus : prolongation du confinement tous les week-ends de mars dans la communauté urbaine de Dunkerque

Alors que la tension reste forte dans les hôpitaux en France, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

15h57

La préfecture du Nord a décidé de prolonger le confinement le week-end pour la suite du mois de mars dans l'ensemble de la communauté urbaine de Dunkerque.





Prolongation du #confinement mis en place sur le #Dunkerquois (communes de la Communauté urbaine de #Dunkerque et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre). pic.twitter.com/Z8eh5js3wo — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 9, 2021

15h21

Le président de la République italienne Sergio Mattarella, âgé de 79 ans, a été vacciné mardi dans un hôpital public de Rome en se conformant scrupuleusement aux priorités édictées par le gouvernement pour la campagne de vaccination dans la péninsule. Une photo montre le président assis dans une vaste salle d'attente, en compagnie d'autres personnes de son âge, toutes distanciées, et de médecins. "Etant donné que la vaccination des personnes nées en 1941 ou avant est en cours à Rome, le président Mattarella s'est fait vacciner ce matin contre le Covid à l'institut Spallanzani", a indiqué la présidence de la République dans un bref communiqué.

13h46

La situation sanitaire du département de la Moselle, l'un des plus touchés par le Covid-19, poursuit sa "lente amélioration" mais les structures hospitalières demeurent "sous très forte pression", ont indiqué mardi le préfet et la directrice du CHR de Metz-Thionville.

On a assiste à "la poursuite de la lente amélioration de la situation", a indiqué lors d'une conférence de presse le préfet de Moselle Laurent Touvet qui avait déjà évoqué la semaine dernière "quelques signes encourageants" pour ce département placé par le gouvernement parmi les 23 en surveillance renforcée, notamment en raison de la présence de variants. Cette situation sanitaire a conduit Berlin à imposer le 2 mars des mesures strictes pour franchir la frontière vers l'Allemagne, comme la présentation d'un test négatif datant de moins de 48H00.

12h06

Le Royaume-Uni va fermer en avril ses hôpitaux de campagne mis sur pied au printemps pour ouvrir des milliers de lits supplémentaires face à la pandémie de coronavirus et finalement peu utilisés, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

11h48

La Norvège a, à son tour, autorisé l'administration du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux plus de 65 ans, une décision prise à la lumière des nouvelles informations et qui devrait accélérer la vaccination des personnes âgées.

10h49

Le vaccin russe Spoutnik V sera produit en Italie à partir de juillet, a indiqué à l'AFP la Chambre de commerce italo-russe, une première dans l'Union européenne qui ne l'a pas encore autorisé.

"Le vaccin sera produit à partir du mois de juillet 2021 dans les usines de (l'entreprise pharmaceutique italo-suisse) Adienne en Lombardie à Caponago près de Monza", dans le Nord de l'Italie, a déclaré Stefano Maggi, conseiller de presse du président de la Chambre de commerce, dans un entretien par téléphone.

10h33

La vaccination des soignants contre le Covid-19 "doit devenir obligatoire", estime mardi l'Académie nationale de médecine dans un communiqué. Dans la situation épidémiologique actuelle, "la vaccination de masse représente le principal levier d'action contre la Covid-19", note-t-elle.

L’hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants.



La #vaccination des #soignants contre la #COVID19 doit devenir obligatoire pour les pros de santé du secteur public ou libéral.



COMMUNIQUÉ https://t.co/peI2Z0oGnc pic.twitter.com/l01bBdd1tT — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) March 9, 2021

Dans ce contexte, "la vaccination systématique des professionnels de la santé, devenue prioritaire, ne saurait être considérée comme facultative". "La population des soignants est à l'origine de 34% des cas groupés d'infections nosocomiales [contractées dans un établissement de santé] à SARS-CoV-2", le virus responsable du Covid-19, relève l'Académie en citant un chiffre de Santé publique France.

Pourtant, les taux de couverture vaccinale contre le Covid-19 chez les médecins, les infirmières, les aides-soignants et les professionnels exerçant en Ehpad (Etablissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes) "restent notoirement insuffisants, comparables à ceux relevés contre la grippe".

08h07

"Le confinement de l'Ile-de-France n'est pas d'actualité", a assuré le directeur général de la santé Jérôme Salomon sur RTL, malgré une "très forte tension" dans les hôpitaux liée au virus du Covid-19. "Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a-t-il expliqué.

"Nous sommes en très forte tension, nous libérons des lits (...) et nous suivons la situation jour après jour", a-t-il poursuivi. L'Agence régionale de santé a ordonné lundi aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes.

03h20

Pour la première fois depuis près de trois mois et demi, les Etats-Unis ont recensé moins de 1.000 morts du Covid-19, lundi, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

En 24 heures, 749 personnes sont décédées des suites du coronavirus, loin du pic de 4.473 morts enregistré sur la seule journée du 12 janvier. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un nombre de victimes sous la barre du milliers, à 822 morts.

02h49

Un confinement "strict et contrôlé" de deux semaines a été décrété dans le petit archipel de Wallis et Futuna, où 36 premiers cas de Covid-19 ont été détectés en trois jours, a indiqué l'Administration supérieure (préfecture).

02h33

Plus de 700.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Amérique latine et Caraïbes depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP mardi à 01H00 GMT.

Les 34 pays de la région totalisent 700.022 décès (pour 22.140.444 cas déclarés), derrière l'Europe (876.511) et devant les Etats-Unis/Canada (547.986) et l'Asie (259.925).