Le coronavirus a-t-il changé la consistance du beurre canadien ?

Les tartines canadiennes sont en péril. Depuis plusieurs semaines au Canada, les plaintes concernant la consistance du beurre se multiplient. Trop dur, il ne fond pas comme auparavant et s'étale très mal au moment du petit-déjeuner. Un «Buttergate» a priori anodin, voire risible, mais qui pourrait en fait cacher un véritable problème... imputable au coronavirus.

«Il y a quelque chose qui cloche avec notre approvisionnement en beurre, écrivait la cuisinière Julie Van Rosendaal sur Twitter, au début du mois de février. Vous avez remarqué qu'il n'est plus mou à température ambiante ?»

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY

— Julie Van Rosendaal (@dinnerwithjulie) February 5, 2021