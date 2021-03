DIRECT - Coronavirus : le confinement est prolongé ce week-end dans les Alpes-Maritimes, annonce Gabriel Attal

Alors que la tension reste forte dans les hôpitaux en France, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

14h32

Moins de 20% des dépenses destinées à relancer l'économie face à la crise du Covid-19 ont été favorables à l'environnement en 2020, s'alarme mercredi l'ONU dans un rapport qui appelle le monde à se mettre sur la voie d'une relance verte.

"A ce stade, les dépenses vertes au niveau mondial ne sont pas à la hauteur de la gravité des trois crises planétaires que sont le changement climatique, la disparition de la nature et la pollution", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

14h30

Le Portugal, comme plusieurs autres pays européens, a autorisé l'administration du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca aux plus de 65 ans, a annoncé mercredi la Direction générale de santé.

"Cette décision se fonde sur des données dévoilées ces derniers jours qui indiquent que le vaccin AstraZeneca est efficace chez les personnes de plus de 65 ans", a expliqué l'autorité sanitaire dans un communiqué. Ce vaccin peut désormais être administré sans réserve à partir de 18 ans alors qu'au Portugal il était jusqu'ici réservé "préférablement" à des personnes âgées de 65 ans ou moins.

14h28

Gabriel Attal, reconnaissant que "la situation hospitalière est particulièrement préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région sud", a aussi indiqué qu'auraient lieu un "certain nombre d'évacuations sanitaires dans les jours qui viennent de patients hospitalisés, notamment en Île-de-France".

En région parisienne, l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a donné "l'ordre ferme" en début de semaine aux hôpitaux et cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales, pour augmenter le nombre de lits de réanimation dédiés aux malades du Covid-19.

"Nous sommes toujours sur une ligne de crête", a encore observé M. Attal, à la veille d'une conférence de presse du ministre de la Santé Olivier Véran qui fera un point global sur la situation sanitaire.

13h38

Le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes, en vigueur depuis deux semaines, a été prolongé aux samedi et dimanche à venir, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

"Il a été décidé, et c'est une décision difficile, de prolonger le confinement pour ce week-end", a déclaré M. Attal. "Un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans le département se poursuit", pour permettre "dans ce cas (de) pouvoir envisager de lever la mesure".

13h31

«Nous ne devons et nous ne pouvons rien relâcher pour l'instant», a estimé Gabriel Attal, à  l'issue d'une matinée marquée par un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres.

"Plus de 4 millions de Français ont reçu une dose de vaccin à l'heure où je vous parle", a-t-il indiqué. "Le taux d'incidence et le nombre de personnes contaminées commencent à diminuer."

Gabriel Attal a précisé que "la situation hospitalière est particulièrement préoccupante en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Sud".

13h29

L'espérance de vie a baissé en Italie de presque un an, à 82,3 ans, à cause de la pandémie, a rapporté mercredi l'Institut national de statistique (Istat). La péninsule a été l'un des pays les plus durement frappés par le Covid, et le premier affecté en Europe par la première vague. Cette semaine, le pays a franchi la barre des 100.000 morts. Les estimations pour 2020 "suggèrent un arrêt soudain et une inversion significative de la tendance positive observée ces dernières années en matière d'espérance de vie", selon l'Istat.

12h41

La Suisse a annoncĂ© un nouveau contrat avec le gĂ©ant amĂ©ricain Pfizer et son partenaire allemand BioNtech, doublant sa commande de vaccins anti-Covid. Le nouveau contrat porte sur trois millions de doses supplĂ©mentaires, a prĂ©cisĂ© le ministère suisse de la SantĂ©.Â

10h09

Des centaines de milliers d'écoliers de Los Angeles pourraient retourner en classe le mois prochain, presque un an après le passage aux cours virtuels aux Etats-Unis pour cause de pandémie de coronavirus. Le deuxième plus grand district scolaire des Etats-Unis est à la traîne dans le processus de reprise des cours, alors que les experts et les parents soulignent que les jeunes souffrent de cette longue coupure.

08h00

Un nouveau conseil de dĂ©fense sanitaire au programme ce mercredi. Celui-ci devrait ĂŞtre largement consacrĂ© Ă la situation francilienne, toujours prĂ©occupante.Â

06h35

L'île Maurice a entamé ce mercredi matin un confinement national jusqu'au 25 mars, pour la deuxième fois depuis l'apparition du Covid-19 dans l'archipel de l'océan Indien il y a un an, a annoncé mardi soir le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth. "Ce confinement est devenu nécessaire après l'apparition de quatre nouveaux cas locaux positifs de Covid 19, ce qui porte à 14 le nombre de cas positifs locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier", a déclaré le Premier ministre dans une allocution télévisée.

02h25

Le Brésil a battu son record journalier de décès du Covid-19, avec 1.972 décès officiellement signalés, sans aucun signe de ralentissement de la pandémie dans un pays où le système hospitalier est débordé et où la vaccination progresse lentement.

Depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, 268.370 décès dûs au Covid-19 ont été recensés au Brésil, dépassé uniquement par les États-Unis. Le ministère de la Santé a également signalé 70.764 nouveaux cas, faisant un total de 11,1 millions d'habitants.