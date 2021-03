Tout savoir sur Loujain al-Hathloul, la militante féministe saoudienne qui fait de nouveau face à la justice

Son combat aura marqué durablement l'Arabie Saoudite. La militante féministe saoudienne Loujain al-Hathloul sera de nouveau devant la justice ce 10 mars pour faire appel de la condamnation pour laquelle elle a été enfermée puis libérée il y a quelques semaines.

Des actions marquantes

Loujain al-Hathloul est devenue une véritable icône du combat féministe à travers le monde en s'attaquant aux règles sexistes dans le royaume saoudien. Ses actions ciblaient deux mesures en priorité : l'interdiction de conduire et la tutelle imposée aux femmes. En 2014, elle a par exemple tenté de passer la frontière entre les Emirats arabes unis et l'Arabie Saoudite en voiture. Une action qui lui vaudra d'être arrêtée et détenue pendant plus de 70 jours. Elle n'hésitait pas à se filmer au volant pour demander le droit de conduire seule si elle le désirait.

Trois ans d'emprisonnement

Avec la multiplication de ses prises de parole et sa popularité grandissante dans le monde entier, Loujain al-Hathloul est devenue une cible pour le régime saoudien. En 2018, elle a ainsi été arrêtée avec d'autres féministes, et emprisonnée avant un procès qui aura rendu son verdict en 2020. Condamnée à cinq ans et huit mois de prison pour violation de la loi antiterroriste, dont deux ans et dix mois de sursis. En prenant en compte le temps qu'elle avait déjà passé derrière les barreaux, elle a été libérée le 10 février dernier.

Le feuilleton judiciaire ne s'est pas arrêté pour autant. Loujain al-Hathloul et sa famille ont en effet saisi la justice pour dénoncer des tortures infligées lors de sa détention. Mais ces accusations ont été rejetées par la cour d'appel saoudienne, qui estimait que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes. En raison de sa condamnation, il est impossible pour l'activiste de 31 ans de voyager à l'étranger pendant 5 ans. C'est notamment pour faire lever cette interdiction qu'elle fait aujourd'hui appel de sa condamnation

Soutien international

L'enfermement de la jeune femme a été particulièrement suivi à travers le monde, notamment grâce à sa soeur, Ali al-Hathloul, qui donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. De multiples organisations de défense des droits de l'Homme ont fait pression pour obtenir sa libération, et l'ont récompensé de prix pour son combat féministe. En 2019, le magazine Time l'avait d'ailleurs reconnue comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde.

À noter d'ailleurs qu'en 2018, dans une volonté affichée de moderniser le pays, l'interdiction pour les femmes de conduire a été levée par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Aucune mention du travail de l'activiste n'a cependant été faite par les autorités au moment d'annoncer la nouvelle.

Du point de vue politique, de nombreux Etats ont soutenu la militante en demandant sa libération. À l'annonce de sa sortie de prison, le président français s'est notamment dit «soulagé». Mais la famille al-Hathloul s'est tournée vers une autre personnalité politique pour adresser des remerciements : Joe Biden. «L'arrivée de Joe Biden au pouvoir a aidé et beaucoup contribué je pense à la libération de ma sœur. Loujain était en prison durant la précédente administration et il était très difficile d'obtenir quoi que ce soit. Et c'est un fait qu'elle a été libérée quelques jours, quelques semaines après l'arrivée de Biden», a déclaré Alia al-Hathloul. Le président américain s'est distingué en adressant une politique sévère envers l'Arabie Saoudite depuis son arrivée au pouvoir, mais a reçu des critiques pour ne pas avoir sanctionné le prince ben Salmane pour son rôle dans la mort du journaliste Jamal Khashoggi.