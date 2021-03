10 ans de Fukushima : les images de l'explosion de la centrale nucléaire

Une image et des conséquences qui auront marqué le monde. Le 11 mars 2011, il y a dix ans, un séisme de magnitude 9,1 est survenu au large des côtes japonaises. S'en est suivi une réaction en chaîne dévastatrice.

Juste après les secousses, un gigantesque tsunami s'est déversé sur l'est de l'île d'Honshu, détruisant une quantité innombrable de bâtiments sur son passage. Parmi les infrastructures endommagées, l'on retrouve notamment la centrale nucléaire de Fukushima et ses six réacteurs.

À cause des dégâts, le système de refroidissement est tombé en panne. Une première conséquence qui aura pour but de faire entrer en fusion totale trois réacteurs, laissant échapper des déchets radioactifs dans l'océan Pacifique. Une première détonation est recensée le 12 mars, faisant 4 blessés.

Pas d'impact sur la santé ?

Deux jours plus tard, une autre explosion liée à l'hydrogène dans la centrale fait 11 blessés et endommage sérieusement la structure du bâtiment. Une troisième explosion a eu lieu le lendemain. À la fin du mois de mars, le taux de radioactivité de la mer à proximité était plus de 4.300 fois supérieure à la norme autorisée.

Pour autant, dix ans plus tard, un comité de chercheurs de l'ONU a publié un rapport sur les conséquences sanitaires de la catastrophe. «Aucun effet néfaste sur la santé des habitants de Fukushima pouvant être directement attribué à l'exposition aux radiations n'a été documenté», conclut ainsi l'étude.