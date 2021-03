AstraZeneca : pourquoi certains pays suspendent ce vaccin

Danemark, Islande et maintenant Norvège. En l'espace de quelques heures, ces trois pays européens ont suspendu ce jeudi l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca. Une mesure de précaution, après des cas de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées.

C'est le Danemark qui a été le premier à lâcher cette petite bombe, l'autorité sanitaire danoise la justifiant par «des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca». Sans préciser le nombre de personnes concernées, elle a souligné que l'une d'elles était décédée.

«A l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins», a-t-elle tout de même insisté, expliquant que cette décision était basée sur le «principe de précaution», en attendant les conclusions d'enquêtes sanitaires. Cette suspension doit être réexaminée dans deux semaines, mais chamboule déjà le calendrier de vaccination du pays, qui a reporté de juillet à août la fin de sa campagne.

L'Islande a rapidement emboîté le pas du Danemark. L'épidémiologiste en chef du pays, Thorolfur Gudnason, a annoncé que cette suspension ne serait que de quelques jours, le temps que le pays reçoive plus d'informations de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur les effets secondaires du vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique, en partenariat avec l'université d'Oxford.

Environ trois heures après l'annonce du Danemark, c'était au tour de la Norvège de prendre la même décision. Elle a été motivée par le décès d'une personne vaccinée au Danemark suite à un caillot sanguin, a précisé un haut responsable de l'agence sanitaire norvégienne, Geir Bukholm. «Nous attendons des informations pour voir s'il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins», a-t-il déclaré, sans donner de précisions sur la durée de cette suspension.

Le régulateur européen rassurant

Du côté de l'Agence européenne des médicaments, on se veut rassurant. «Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies (maladies causées par un caillot de sang, NDLR) chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population», a-t-elle affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP.

Mercredi, avant même les annonces choc des trois pays du nord de l'Europe, elle avait déjà défendu le vaccin d'AstraZeneca, certifiant qu'il n'existait aucun lien entre celui-ci et la mort d'une infirmière en Autriche, qui avait succombé à de «graves troubles de la coagulation» quelques jours après l'avoir reçu. Ce décès avait poussé l'Autriche, mais aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, à suspendre les vaccinations avec des doses provenant du lot en cause.

A voir si le Danemark, l'Islande et la Norvège seront suivis par d'autres pays européens. En France, le dernier point de surveillance des vaccins de l'Agence de sécurité du médicament (ANSM), paru la semaine dernière, faisait état d'un cas de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), un trouble qui provoque des caillots sanguins, chez une trentenaire vaccinée avec le produit d'AstraZeneca.