DIRECT - Coronavirus : le vaccin d'AstraZeneca peut être utilisé malgré une enquête sur des caillots sanguins, déclare l'agence européenne des médicaments

Alors que la tension est toujours au plus haut dans les hôpitaux, notamment dans les territoires sous surveillance, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

15h26

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré jeudi que rien ne démontre à ce jour un risque d'une plus forte coagulation sanguine chez les personnes vaccinées contre le Covid-19, alors que le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca.

"Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population", a affirmé l'EMA dans un communiqué transmis à l'AFP.

14h57

Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama. Quatre anciens présidents américains et un seul message: faites-vous vacciner. Dans une vidéo rendue publique jeudi et intitulée "Cela dépend de vous", les quatre anciens locataires de la Maison Blanche soulignent l'importance du vaccin, anecdotes personnelles à l'appui.

"Ce vaccin est synonyme d'espoir", souligne Barack Obama face à la caméra. "Ils vous protégera et protégera ceux que vous aimez." "Je veux retourner au travail et je veux pouvoir bouger", raconte Bill Clinton. George W. Bush se dit "impatient" de retrouver "un stade plein" pour encourager son équipe de baseball des Texas Rangers. "Pour vaincre cette pandémie, il est important que nos concitoyens se fassent vacciner", martèle-t-il. Une autre vidéo montre les ex-présidents et les ex-Premières dames en train de se faire vacciner.

Deux absents de taille dans cette initiative qui rassemble tous les ex-présidents encore en vie: Donald et Melania Trump.

14h24

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné jeudi son feu vert au vaccin à injection unique contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, le quatrième autorisé dans l'Union européenne.

"Avec ce dernier avis positif, les autorités de l'Union européenne disposent d'un outil supplémentaire afin de lutter contre la pandémie et protéger la vie et la santé de leurs citoyens", a déclaré la directrice de l'EMA Emer Cooke, citée dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit du "premier vaccin qui peut être utilisé en une seule dose".

14h20

Les autorités sanitaires norvégiennes ont annoncé à leur tour jeudi la suspension "par précaution" des vaccins anti-Covid d'AstraZeneca, emboîtant le pas au Danemark qui a pris une décision similaire en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

"Nous faisons une pause en Norvège dans la vaccination avec AstraZeneca", a déclaré un haut responsable de l'Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d'une conférence de presse. "Nous attendons des informations pour voir s'il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins".

14h02

L'Iran a reçu 150.000 doses de Covaxin, un vaccin anti-Covid indien, ont rapporté jeudi plusieurs médias iraniens, alors que Téhéran accuse les sanctions américaines contre la République islamique d'entraver ses importations de vaccins.

"La cargaison contenant 150.000 doses de vaccins contre le coronavirus en provenance d'Inde est arrivée" à l'aéroport international de Téhéran, écrit l'agence Isna en citant le directeur adjoint des Douanes, Mehrdad Jamal Arvanaghi. L'Iran, qui a commencé sa campagne de vaccination début février, doit recevoir 375.000 doses supplémentaires en provenance d'Inde la semaine prochaine, a indiqué sur Twitter le directeur des relations publiques du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour.

13h57

La course cycliste Paris-Nice, dont les deux dernières étapes doivent avoir lieu ce week-end dans les Alpes-Maritimes, ne s'achèvera pas à Nice, où un confinement localisé sera de nouveau mis en oeuvre samedi et dimanche, a annoncé jeudi la préfecture.

Des réunions sont en cours entre l'organisateur ASO et les services de l'État pour "adapter le parcours" de la course après le renouvellement du confinement du week-end dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes, a précisé la préfecture dans un communiqué. "En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu'en dehors de la zone confinée et à huis-clos", a-t-elle ajouté, excluant de fait une arrivée de la course sur la Promenade des Anglais.

13h47

Le gouvernement britannique a défendu jeudi le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford après sa suspension au Danemark, le jugeant "sûr" et "efficace" et assurant qu'il resterait utilisé au Royaume-Uni.

"Nous avons été clairs sur le fait que (le vaccin) est à la fois sûr et efficace", a déclaré un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson à la presse, ajoutant: "Lorsque les gens sont invités à se présenter pour le recevoir, ils doivent le faire en toute confiance".

12h51

Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 97% contre les cas symptomatiques et les formes graves de Covid-19, selon une étude en conditions réelles réalisée en Israël et publiée jeudi, qui améliore les données déjà connues sur les propriétés de ce vaccin.

Tirés de données concernant les personnes vaccinées en Israël, "les résultats représentent les preuves concrètes les plus complètes à ce jour démontrant l'efficacité d'un vaccin contre le Covid-19", selon un communiqué des laboratoires Pfizer/BioNTech et du ministère israélien de la Santé. Selon l'étude, le vaccin est également efficace "à 94%" contre les formes asymptomatiques du virus.

11h01

Le Danemark a suspendu par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, a annoncé son autorité sanitaire.

Cette suspension intervient "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca", a indiqué l'Agence nationale de la Santé, tout en soulignant qu'"à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins".

10h40

Les autorités sanitaires allemandes ont fait état d'une forte hausse des contaminations au Covid-19, s'alarmant d'une "troisième vague" dans le pays nourrie principalement par les variants du coronavirus. Le nombre de nouveaux cas en une journée en Allemagne a atteint 14.356 jeudi, au plus haut depuis le 28 janvier, selon des chiffres dévoilés par l'institut de veille Robert Koch.

09h00

L'Agence europĂ©enne des mĂ©dicaments rend sa dĂ©cision aujourd'hui sur le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19.Â

08h57

Les images d'usagers dans les transports, collectées pour évaluer le taux de port du masque dans le cadre de la pandémie, ne doivent pas être stockées ou transmises à des tiers, et doivent être "instantanément anonymisées", rappelle un décret paru jeudi au Journal officiel.

Lorsque le port du masque est imposé "dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation", rappelle en préambule le texte.

08h08

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé l'échec d'un des essais sur son médicament tocilizumab, évalué en association avec l'antiviral remdesivir du laboratoire Gilead Sciences, pour les patients atteints d'une forme sévère de pneumonie de Covid-19.

07h04

Pas moins de 18.000 doses de vaccins" vont être envoyées la semaine prochaine aux îles Wallis et Futuna, où 67 premiers cas de Covid-19 ont été détectés en cinq jours, a annoncé jeudi Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.

02h56

Le variant sud-africain du coronavirus a été détecté pour la première fois en Guadeloupe, au moment où l'archipel connaît une "stabilisation" de ses indicateurs, et que le variant britannique prédomine, ont indiqué les autorités locales. "Nous sommes sur un plateau, il faut maintenant que nous entamions la descente", a déclaré le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, lors du point presse hebdomadaire consacré à la situation sanitaire dans l'archipel.

01h41

Deux joueurs de la NBA ont été testés positifs au Covid-19 sur les 456 s'étant soumis au dépistage au cours de la semaine écoulée, a annoncé mercredi la ligue nord-américaine de basket-ball, alors que la deuxième partie de saison régulière débute jeudi.