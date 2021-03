Indonésie : Napoleon Bonaparte condamné à 4 ans de prison pour corruption

Un certain Napoleon Bonaparte (sans accent aigu à Napoléon, NDLR) a été condamné récemment à quatre ans de prison en Indonésie dans une affaire de corruption. Une nouvelle insolite vue de l'Hexagone dans la mesure où l'homme, un ex-général indonésien de haut rang, est le parfait homonyme du premier empereur des Français.

Comme le rapportent la presse locale et l'Agence France-Presse, les magistrats du tribunal de Jakarta chargé des affaires de corruption l'ont jugé coupable d'avoir accepté des pots-de-vin d'un montant équivalent à 117.000 euros au total, d'un fugitif.

Napoleon Bonaparte avait en contrepartie annulé une «notice rouge» d'Interpol, qui alertait les autorités sur le fait que ce fugitif indonésien, Djoko Soegiarto Tjandra, était recherché pour le détournement de fonds de la Bank Bali. Cette manipulation avait permis à ce dernier de retourner en Indonésie après une cavale de onze ans. L'homme d'affaires indonésien recherché a finalement été arrêté en Malaisie en juillet dernier.

Napoleon Bonaparte s'est défendu jusqu'au bout

Napoleon Bonaparte a rejeté ces accusations jusqu'au bout. «J'en ai assez de ces humiliations qui durent depuis juillet de l'année dernière. Je préfère mourir plutôt que d'accepter cette humiliation pour ma famille», a-t-il déclaré après la sentence.

Il a annoncé son intention de faire appel. En plus d'une peine d'emprisonnement, Napoleon Bonaparte a été condamné à payer une amende de 100 millions de roupies (6.900 dollars).

Ce haut responsable de la police a été démis de ses fonctions de chef de la division des relations internationales de la police indonésienne. Mais il garde son rang de «général».

Reste que pour les Français, le seul et unique Napoléon (avec accent aigu cette fois) ne peut être que le célèbre militaire et homme d'Etat, connu à jamais comme le premier empereur des Français.

La mémoire de Napoléon 1er est d'autant plus ravivée qu'Emmanuel Macron s'apprête à célébrer dans quelques semaines le bicentenaire de sa mort, comme l'a confirmé, ce mercredi 10 mars, Gabriel Attal.

Napoléon, décédé le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, «est une figure majeure de notre Histoire», qu'il faut regarder «les yeux grand ouverts» et «en face, y compris dans ses moments qui ont pu être plus difficiles» et «sur des choix qui apparaissent aujourd'hui contestables», a déclaré le porte-parole du gouvernement.

L’approche des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte suscite de vives polémiques et controverses. Pourtant, Napoléon demeure la personnalité historique préférée des Français, devant le général de Gaulle.