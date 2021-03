Matthew McConaughey bientôt gouverneur du Texas ?

Une reconversion pour l'un des plus grands acteurs de sa génération ? Matthew McConaughey a en effet confié qu'il envisageait sérieusement de se présenter pour devenir le prochain gouverneur du Texas. De quoi rejoindre une longue liste d'anciens artistes américains devenus politiciens.

Lors d'un podcast nommé The Balanced Voice, l'acteur oscarisé a assuré que cette ambition était réelle. «Je pense que j'ai des choses à apprendre aux autres et à partager, et quel est mon rôle ? Dans quelle catégorie serai-je pour le prochain chapitre de ma vie ?», s'est-il interrogé à haute voix.

Sans s'engager officiellement dans la course à l'élection qui aura lieu en 2022, Matthew McConaughey a expliqué que ce serait «aux gens» de décider s'ils sont intéressés par sa candidature. Né dans l'Etat du sud qui a connu des heures compliquées ces dernières semaines avec une tempête hivernale qui a causé des dizaines de morts, il ne l'a jamais vraiment quitté et possède d'ailleurs une luxueuse maison à Austin.

Démocrate ou républicain ?

Mais s'il est un habitué des plateaux d'Hollywood, qui sont réputés pour être politiquement à gauche aux Etats-Unis, il ne faudra pas s'attendre à le voir s'engager férocement contre l'idéologie républicaine. Il a en effet fortement critiqué ces dernières semaines une partie des «élites» californiennes qui sont, selon lui, «condescendantes, infantilisantes et arrogantes envers 50% de la population». Pour autant, il ne s'est jamais épanché sur le camp qu'il soutenait dans les urnes.

Dans cet Etat profondément conservateur, les dernières années ont prouvé qu'il valait mieux être républicain pour gagner le siège de gouverneur. Depuis 1995, les 3 hommes qui se sont succédés étaient des membres du «GOP» (Great Old Party, le «Grand Vieux Parti»). Pour autant, les études montrent que les démocrates sont mieux placés qu'auparavant pour l'emporter dans les années à venir. La population de l'Etat est de moins en moins blanche, et de plus en plus jeune. Deux tendances qui sont favorables aux progressistes. Reste à savoir où Matthew McConaughey se rangera en cas de candidature.