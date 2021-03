DIRECT - Coronavirus : l'OMS donne son homologation au vaccin de Johnson & Johnson

Alors que la tension est toujours au plus haut dans les hôpitaux, notamment dans les territoires sous surveillance, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

17h23

L'Organisation mondiale de la santé a donné vendredi son homologation au vaccin anti-Covid à dose unique du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, selon un communiqué de l'agence onusienne.

"Chaque nouvel outil sûr et efficace contre le Covid-19 est un pas de plus vers la maîtrise de la pandémie", a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

15h06

Dans le cadre de la prolongation du confinement dans le département du Pas-de-Calais et la région du Dunkerquois, les cavaliers peuvent continuer à s'occuper des chevaux, a indiqué vendredi la Fédération française d'équitation (FFE).

"Le protocole FFE de novembre 2020 a de nouveau été étudié le 24 février par le centre interministériel de crise qui a confirmé son application", écrit la FFE dans un communiqué. Les cavaliers des territoires confinés sont donc autorisés à se déplacer pour assurer les soins et les activités nécessaires au bien-être des équidés entre 6h et 18h, y compris les week-ends.

14h38

Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé vendredi le prolongement pour 60 jours du couvre-feu nocturne en vigueur depuis près d'un an dans ce pays d'Afrique de l'Est, confronté à une troisième vague d'infections au Covid-19.

Les craintes concernant une hausse des cas et des hospitalisations ont grandi ces derniers jours au Kenya, où Raila Odinga, 76 ans, vétéran de l'opposition devenu un proche allié du président, a été hospitalisé mardi après avoir été testé positif au Covid-19. "Le couvre-feu (de 22H00 à 04H00) est étendu pour 60 jours supplémentaires. A ce titre, tous les bars, restaurants et autres établissements ouverts au public devront fermer avant 21H00", a déclaré M. Kenyatta dans un discours prononcé un an jour pour jour après la détection du premier cas de Covid-19 dans le pays.

14h29

Des allergies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca/Oxford, après des réactions de ce type identifiées au Royaume-Uni, a déclaré vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le régulateur européen a indiqué dans un communiqué avoir "recommandé une mise à jour des informations sur le produit pour inclure l'anaphylaxie et l'hypersensibilité (réactions allergiques) comme effets secondaires".

12h47

Le chancelier autrichien accuse certains Etats membres de l'Union européenne, sans les nommer, d'avoir conclu en coulisses "des contrats" avec des laboratoires pharmaceutiques, fustigeant une répartition inégale des vaccins anti-Covid entre pays.

"Il y a des indications selon lesquelles il existait une instance, un bazar où des accords supplémentaires ont été conclus entre des Etats membres et des firmes pharmaceutiques", a déclaré devant des journalistes Sebastian Kurz.

12h20

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a prévenu que les premières doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J) seraient livrées "au plus tôt" à partir de la mi-avril bien qu'il ait obtenu jeudi le feu vert des autorités européennes.

12h08

L'OMS assure ce vendredi qu'il "n'y a pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin anti-covid d'AstraZeneca, après la suspension de son utilisation par mesure de précaution dans plusieurs pays européens.

"Oui nous devrions continuer à utiliser le vaccin d'AstraZeneca", "il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser", a déclaré Margaret Harris, une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé vendredi lors d'un point de presse de l'ONU à Genève.

11h45

Après le Danemark, l'Islande et la Norvège, la Bulgarie annonce à son tour la suspension des injections du vaccin AstraZeneca.

"J'ordonne un arrêt des vaccinations avec AstraZeneca jusqu'à ce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) dissipe tout doute quant à son innocuité", a annoncé le Premier ministre bulgare, Boïko Borissov, réclamant une preuve "écrite" de la part du régulateur européen.

10h10

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annoncé sur Twitter que les pompiers formés à la vaccination vont pouvoir prendre part à la campagne.

Les sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs formés à la vaccination vont pouvoir procéder à l’injection de vaccins contre la #COVID19.





De nouvelles forces vives dans la bataille contre l’épidémie. Merci à eux.#TenirEnsemble #TousMobilises — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 12, 2021

09h39

Le gouvernement italien devrait annoncer ce jour la fermeture à partir de lundi des écoles, bars et restaurants dans la majeure partie du pays, afin d'endiguer une nouvelle flambée épidémique qui menace de saturer les hôpitaux.

L'Italie, qui a passé cette semaine la barre des 100.000 morts dus à la pandémie de Covid-19, enregistre une forte hausse des contaminations et des décès, due en grande partie au variant britannique selon les médecins. Jeudi, les autorités ont fait état de 26.000 nouveaux cas et 373 morts en 24h.

07h02

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé le lancement des premiers essais sur l'Homme de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.

"Sanofi et Translate Bio", une biotech américaine associée au français, "débutent un essai clinique 1/2 consacré à leur candidat-vaccin à ARN messager contre la Covid-19", a annoncé le groupe dans un communiqué.

06h00

A l'issue du premier confinement, une personne sur sept présentait un syndrome dépressif, selon une étude publiée par le service statistique des ministères sociaux, qui met en évidence une plus grande vulnérabilité des femmes et des jeunes.

"En mai 2020, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France déclarent des symptômes évocateurs d'un état dépressif", contre 10,9% en 2019, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

05h40

Un an jour pour jour après le premier cas de Covid à Tahiti, le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ont annoncé à Papeete un allègement des restrictions liées à l'épidémie dans cette collectivité d'outre-mer, où le virus est en net recul. Seuls trois patients sont toujours en réanimation au centre hospitalier de Tahiti et le taux d'incidence est tombé à 23 pour 100.000 habitants. Il avait dépassé 1.000 pour 100.000 fin novembre, au plus fort de l'épidémie.

04h54

La Thaïlande a décidé de retarder le lancement de sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca, a annoncé un responsable des autorités sanitaires, alors que ce vaccin fait l'objet de craintes liées à la formation de caillots de sang.

02h31

Le président américain Joe Biden a mis en garde contre tout relâchement face au Covid-19, tout en martelant un message d'espoir et la promesse de "meilleurs jours à venir". Les Etats-Unis démontreront bientôt qu'ils ont "vaincu l'une des périodes les plus sombres et les plus dures" de leur histoire, a-t-il déclaré.