Etats-Unis : tous les anciens présidents en vie (sauf Trump) réunis dans un spot sur la vaccination

Un joli casting. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter : tous les anciens présidents des Etats-Unis encore en vie, excepté Donald Trump, apparaissent dans un spot diffusé jeudi pour exhorter les Américains à se faire vacciner contre le coronavirus.

La vidéo d'une minute a été réalisée par Ad Council, une organisation à but non lucratif spécialisée dans les messages d'intérêt public, et publiée sur sa page YouTube. Elle met en scène les quatre ex-présidents, accompagnés de leurs épouses respectives, expliquant qu'il est urgent de se faire vacciner.

Une seconde vidéo a également été mise en ligne, dans laquelle Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama se tiennent ensemble, debout, dans l'amphithéâtre du cimetière national d'Arlington (Virginie) pour tenir le même propos sur la vaccination. Les deux spots doivent être diffusées cette semaine à la télévision américaine et sur les plates-formes numériques.

Donald Trump y brille par son absence. Ad Council n'a pas précisé s'il avait été approché pour participer à ces spots, indiquant seulement que certaines séquences avaient été filmées lors de l'investiture de Joe Biden en janvier dernier, à laquelle le milliardaire républicain n'avait pas assisté.

Quelques heures avant le lancement de cette campagne de communication, l'ancien récent locataire de la Maison Blanche s'est tout de même fait remarquer en publiant un communiqué effarant dont lui seul a le secret. «J'espère que tout le monde se souvient, lorsqu'il reçoit le vaccin contre le Covid-19 (souvent appelé virus chinois), que, si je n'avais pas été président, vous ne recevriez pas cette belle "piqûre" avant 5 ans, au mieux, et que vous ne la recevriez probablement pas du tout. J'espère que tout le monde s'en souvient !», y écrit celui qui ne peut désormais plus communiquer par tweets, étant banni de Twitter.