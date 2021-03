DIRECT - Coronavirus : l'OMS homologue le vaccin Johnson & Johnson

Alors que la tension est toujours au plus haut dans les hôpitaux, notamment dans les territoires sous surveillance, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

6h : Rappel des principales actualitĂ©sÂ

La France a dépassé la barre symbolique des 90.000 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie il y a un an et n'est toujours pas sortie d'affaire, puisque la situation de l'Île-de-France inquiète, au point de faire ressurgir l'hypothèse d'un confinement. Selon l'agence sanitaire Santé publique France, 90.146 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux et les établissements type Ehpad (dont 64.835 à l'hôpital), sans compter les décès à domicile. Ce décompte ne va pas s'arrêter là : avec 20.000 à 30.000 cas par jour (25.000 vendredi), l'épidémie est loin de faiblir, et la situation est jugée particulièrement inquiétante en Île-de-France.

La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé vendredi en France le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, au lendemain du feu vert européen, en recommandant de l'utiliser "de manière préférentielle" dans les zones où l'épidémie est "particulièrement active". Ce vaccin présente "une performance tout à fait satisfaisante", a souligné lors d'un point presse Dominique Le Guludec, présidente de l'autorité sanitaire, qui estime donc que ce vaccin américain à injection unique "peut être utilisé à partir de l'âge de 18 ans", "y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou" à risque de faire des formes graves de Covid. Il s'agit du "quatrième vaccin qui vient compléter l'arsenal vaccinal", a souligné la dirigeante, après Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford, qui nécessitent, eux, deux doses.

L'Italie, confrontée selon les mots du Premier ministre Mario Draghi à une "nouvelle vague de contagions" plus d'un an après le début de la pandémie, va reconfiner à partir de lundi la majeure partie de son territoire. "Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, nous nous retrouvons malheureusement face à une nouvelle vague de contagions", a déploré M. Draghi. "Au cours de la dernière semaine, 150.175 nouvelles contagions ont été enregistrées contre 130.816 la semaine précédente, soit une augmentation de presque 15%", a-t-il souligné alors que l'Italie a passé lundi la barre des 100.000 morts.

L'OMS a homologuĂ© vendredi le vaccin Ă dose unique contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, dĂ©jĂ autorisĂ© aux Etats-Unis. Â

Les Etats-Unis et leurs quelque 330 millions d'habitants mènent leur campagne de vaccination tambour battant, en injectant actuellement environ 2,2 millions de doses par jour. Quasiment 20% de la population américaine a reçu au moins une dose, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) et Washington a autorisé vendredi étudiants en médecine, dentistes, vétérinaires, ou encore retraités de ces professions, à injecter les vaccins.

Après le feu vert de l'OMS, le vaccin de Johnson & Johnson pourra désormais être distribué via le système onusien Covax à destination des pays défavorisés. Outre le fait d'être injecté en dose unique, il présente aussi l'avantage de pouvoir être conservé dans un réfrigérateur classique.

L'agence onusienne avait déjà autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech, ainsi que deux versions de celui d'Astrazeneca-Oxford, qui connaît actuellement des déconvenues dans plusieurs pays. Mais l'OMS s'est voulue rassurante vendredi, jugeant qu'il "n'y a pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin d'AstraZeneca, alors que "les avantages (...) continuent de l'emporter sur ses risques". Sur fond de craintes liées à la formation de caillots de sang, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Bulgarie ont pourtant décidé de suspendre son utilisation tandis que la Thaïlande a retardé le lancement de sa campagne de vaccination, prévue vendredi.