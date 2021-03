Meghan et Harry plus impopulaires que jamais au Royaume-Uni

Depuis leur interview confession face à Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan Markle battent des records d'impopularité auprès des Britanniques, selon un sondage publié au Royaume-Uni ce vendredi.

D'après cette enquête réalisée par l'institut YouGov auprès de 1.664 personnes, les Britanniques sont plus nombreux à avoir une opinion négative (48%) que positive (45%) du prince Harry. Malgré ses nombreuses frasques, le prince de 36 ans n'avait encore jamais atteint un tel niveau d'impopularité. Meghan Markle est encore moins appréciée que son époux, avec 31% d'opinions favorables seulement alors que 58% des sondés la considèrent de manière négative.

Quant à la famille royale, sa réputation ne semble pas avoir été entachée par les révélations du duc et de la duchesse de Sussex : la reine Elizabeh II caracole toujours en tête des figures royales préférées des Britanniques avec un taux d'approbation de 80%. Elle est suivie de près par le prince William et son épouse Kate Middleton, qui récoltent environ trois quarts d'opinions favorables.

Des résultats différents aux Etats-Unis

Seul le prince Charles, père du prince Harry et héritier de la couronne, semble avoir pâti de l'interview, avec une augmentation de six points des opinions négatives à son encontre (42%) et une chute de neuf points dans les avis favorables (49%).

De l'autre côté de l'Atlantique en revanche, un autre sondage mené par la société américaine Morning Consult révèle des chiffres bien différents : après la diffusion de leur interview choc, la popularité du couple a ainsi grimpé en flèche auprès des Américains, pour atteindre 69% (+23%) de taux d'approbation pour le prince Harry et 67% (+22%) pour Meghan Markle. La reine Elizabeth, elle, n'a récolté que 65% d'opinions favorables auprès des 838 sondés.