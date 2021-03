Bruxelles : un vide-dressing se termine en fête improvisée sans gestes barrières

Ce samedi, une grande braderie et vide-dressing se tenait à Bruxelles, en Belgique, dans un restaurant. En fin de journée, l’événement a dégénéré et des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes en train de danser, sans masque ni distanciation sociale.

La police avait été prévenue, mais arrivée sur place, Le Wolf avait déjà fermé ses portes, a indiqué la porte-parole de la ville de Bruxelles à plusieurs médias, dont La Libre. Quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un établissement rempli, avec des personnes en train de danser et boire sans respecter les gestes barrières. «L'autorité avait déjà fait passer le message qu'il était impossible de tenir un événement pareil, parce qu'il n'y avait aucun respect des règles Covid», a ajouté la porte-parole.

«Le Wolf proposait un double test antigénique, effectué par des infirmières, pour ceux qui le souhaitaient. Vers 18h30, une trentaine de jeunes ont commencé à danser au son de "liberté, liberté". Cet incident n'a duré que quelques minutes, mais a été largement partagé sur les réseaux sociaux», s’est défendu le propriétaire de l’établissement dans un communiqué, qui a affirmé avoir demandé à tous les clients de quitter les lieux juste après cet incident, indique le média belge.

Cet événement se présentait comme un «vide dressing et pop-up store géant avec ambiance musicale et food à emporter». Prévu ce week-end, samedi et dimanche de 12h à 19h, l’établissement accueillait donc à la fois des exposants de vêtements, plantes, décorations, mais aussi des DJ et restaurateurs. «Le but ? Proposer aux gens une balade originale à Bruxelles avec des corner food, du shopping responsable dans un lieu exceptionnel avec une ambiance loin de celle du Covid, tout en respectant les règles sanitaires», indiquait l’établissement sur les réseaux sociaux.

Suite à ce débordement et après concertation avec la ville, l'établissement a indiqué que la braderie était annulée pour la journée de ce dimanche.