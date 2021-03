Coronavirus : pourquoi l’Italie se reconfine-t-elle ce lundi ?

Selon le gouvernement italien, le pays fait face à une «nouvelle vague de contagions», l’obligeant à prendre de nouvelles mesures pour endiguer l’épidémie. Dès ce lundi, plus de la moitié de l'Italie passe en «zone rouge», où les établissements scolaires doivent fermer et où les déplacements sont limités.

L’Italie a établi un système de code couleur pour classer les régions en fonction de leur situation épidémie. À partir de ce lundi, 11 régions (sur 20) sont classées en zone rouge «pour un risque maximal», contre 3 avant le décret du gouvernement. Sont notamment concernées la Lombardie (Milan), la Vénétie (Venise), le Latium (Rome), les Pouilles ou encore le Piémont (Turin). Toutes les régions où le taux d’incidence dépasse 250 cas pour 100.000 habitants, soit plus de la moitié de l’Italie, sont donc reconfinées.

Dans ces régions, les écoles, collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur seront désormais fermés. Les bars et restaurants doivent également fermer leurs portes, ainsi que les commerces (sauf alimentaires). Les déplacements inter-régionaux depuis et vers les zones rouges sont interdits, sauf pour motif professionnel, de santé, ou impérieux.

Nouvelle vague épidémique

Ces mesures seront appliquées au moins jusqu’au 6 avril prochain. Le gouvernement a également décidé de serrer les vis lors du weekend de Pâques : le pays tout entier sera soumis aux règles imposées aux zones rouges les 3, 4 et 5 avril prochains, Pâques étant une fête très importante en Italie, et le théâtre de grandes festivités durant le week-end. Le gouvernement souhaite faire baisser les indicateurs à l’approche des vacances de printemps.

Ces reconfinements régionaux font suite à une augmentation inquiétante des cas de coronavirus, le Premier Ministre Mario Draghi évoquant même une «nouvelle vague» de l’épidémie. Le taux de production du virus, R0, avoisine aujourd’hui 1,6 en Italie, ce qui signifie qu’il circule de manière active, sans doute avec le développement des variants du coronavirus, et notamment du variant anglais, désormais majoritaire. La semaine dernière, les autorités ont recensés 150.175 nouvelles contagions, soit 15% de plus que la semaine précédente.

Un précedent Allègement aux lourdes conséquences

Après un confinement strict de plusieurs semaines lors des fêtes de fin d'année, l’Italie avait fait le choix, au début du mois de février, de rouvrir ses bars, restaurants, commerces et musées, prenant ainsi le contre-pied de ses voisins européens, avec tout de même le maintien du couvre-feu national de 22 heures à 5 heures du matin. Plus aucune région n'était classée en «zone rouge», et le nombre de contagions était alors en train de diminuer. L’OMS avait cependant affirmé qu’il était «trop tôt pour assouplir» les règles, et quelques semaines plus tard, l'Italie se voit contrainte d'imposer à nouveau des mesures restrictives.

Vendredi dernier, lors de l’annonce de ces nouvelles restrictions, Mario Draghi avait déclaré : «Le souvenir de ce qui s'est passé au printemps dernier est encore présent et nous ferons tout pour empêcher que cela se répète.» L’Italie est en effet le premier pays d’Europe à avoir été touché sévèrement par la pandémie aujourd’hui, et souffre aujourd’hui de l'une des pires récessions économiques de son histoire, à cause des différents confinements.

Le Premier Ministre a donc ajouté que de nouvelles mesures de soutien à l’économie seraient annoncées les prochains jours, notamment des mesures destinées aux plus démunis, dans ce pays qui comptabilise aujourd’hui plus de 100.000 morts du coronavirus.