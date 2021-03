DIRECT - Coronavirus : nouvelle baisse des livraisons du vaccin AstraZeneca en Europe

Alors que la tension est toujours au plus haut dans les hôpitaux, notamment dans les territoires sous surveillance, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

07h52

La vaccination anti-Covid était samedi au centre des préoccupations dans l'Union européenne, avec l'annonce d'une nouvelle baisse des livraisons du laboratoire AstraZeneca et l'appel à des discussions "le plus vite possible" lancé par cinq pays membres inquiets de disparités dans la distribution des doses.

L'image d'AstraZeneca est déjà écornée par les suspensions de son vaccin décidées cette semaine par le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Bulgarie après des cas graves de caillots sanguins, tandis que la Thaïlande a retardé sa campagne de vaccination.

La Norvège s'est en outre inquiétée samedi de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca, même si aucun lien n'est encore établi avec le vaccin.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé vendredi qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin.

07H13

La France espère dépasser l'objectif des 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril, a déclaré le Premier ministre Jean Castex alors que le bilan des décès du Covid-19 dans le pays a dépassé vendredi le seuil des 90.000 morts.

06h59

La pandémie a fait plus de 2,64 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.275 décès, suivis par le Brésil (277.102), le Mexique (193.851), l'Inde (158.446), et le Royaume-Uni (125.343).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.