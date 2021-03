Etats-Unis : après des propos racistes, il se défend en expliquant être diabétique

Ce jeudi 11 mars, lors d’un match scolaire de basketball entre deux équipes féminines, un commentateur du match s’est lâché en direct. Après avoir proféré des insultes racistes, l’homme a présenté ses excuses et a justifié ses paroles en prétextant son état de santé.

Les propos en question ont été prononcés durant l'hymne national, au moment où les joueuses de l'équipe de Norman ont décidé de mettre un genou à terre pour protester contre... les discriminations raciales. «Elles s'agenouillent ? Put*** de nè***», s'est lâché Matt Rowan, pensant son micro éteint.

Le lendemain des faits, alors que la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux suscitant la polémique, Rowan a fait part de son embarras. «J’ai fait des commentaires inappropriés et racistes en pensant que le microphone était éteint, a-t-il expliqué. Cependant, permettez-moi de déclarer que ce n’est pas une excuse pour que de tels commentaires soient prononcés».

Mais le commentateur a également mis en avant son état de santé. «Je souffre de diabète de type 1, s'est-il défendu. Durant le match, mon taux de sucre a bondi [et] il n’est pas inhabituel que je sois désorienté lorsque mon taux de sucre augmente, et je dis souvent des choses inappropriées et blessantes, je ne pense pas que j’aurais fait des déclarations aussi horribles sans mon pic de sucre.»

Pour Fred Henderson, dont la fille joue pour l’équipe de Norman, les commentaires de Matt Rowan sont «un signe de notre époque». «Ce sont des abus et des choses auxquelles nous devons faire face en tant que personnes de couleur. Beaucoup de cette négativité est juste basée sur la haine», a-t-il déclaré à CBS.

Le père de la jeune basketteuse ajoute que ces propos racistes ont profondément affecté sa fille : «Elle ne le prend pas bien. Ma femme et moi essayons juste de lui dire de garder la tête haute».