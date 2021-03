Coronavirus : New York, ville la plus endeuillée des Etats-Unis, rend hommage à ses 30.000 morts

Un vibrant hommage virtuel. New York, qui est aujourd'hui la ville des Etats-Unis la plus endeuillée par le coronavirus, a tenu à rendre hommage à ses 30.258 morts, ce dimanche 14 mars, un an après le début de la pandémie.

«Nous avons perdu plus de New-Yorkais que dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'ouragan Sandy et le 11-Septembre réunis. Chaque famille a été affectée, et pour tant de familles il y a de la douleur, de la douleur à vif», a dit le maire Bill de Blasio lors d'une cérémonie virtuelle en direct, après avoir demandé d'observer une minute de silence en hommage aux victimes.

We’ve lost tens of thousands of New Yorkers to COVID-19, but their memory lives on. Join us for the #COVIDMemorial. https://t.co/UMEKz3QJNk — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 14, 2021

L'élu démocrate a aussi mentionné les «héros de la santé» qui «ont sauvé des vies», parfois à leurs dépens, et a également demandé de se souvenir des bons moments.

«Quoi qu'il arrive, personne ne peut vous prendre les danses que vous avez déjà dansées !», a dit Bill de Blasio en espagnol, citant ainsi une phrase de l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, dans une ville où un tiers des immigrés est d'origine latine.

One year ago today, our way of life changed forever. We endured a year that took our loved ones, our jobs, and our city as we knew it.





Now we will remember those we lost, the sacrifices that we made, and we will rebuild. Together.#COVIDMemorial pic.twitter.com/PowAf6EMyV — City of New York (@nycgov) March 15, 2021

La cérémonie virtuelle a commencé par un court récital de la Philharmonie de New York, devant des bougies allumées sur l'emblématique pont de Brooklyn, à la tombée de la nuit.

De grandes photos en noir et blanc des victimes ont été projetées sur le pont. Il y a eu des discours de chefs religieux, d'un jeune poète, de témoins, ainsi que la participation d'Hezekiah Walker, pasteur de la grande église de Brooklyn (Love Fellowship Tabernacle Church) et populaire artiste gospel, accompagné de la chorale The Love Fellowship.

Une cérémonie suivie par de nombreux Américains meurtris par la perte d'un proche.

New York City Covid Anniversary. Emotional memorial this evening on the Brooklyn Bridge to the 30,000 NYers taken by Covid -19 over the past year. pic.twitter.com/AeCZxhhkmb — Jane Kratochvil (@JaneKratochvil) March 15, 2021