DIRECT - Coronavirus : suspensions en cascade du vaccin AstraZeneca, l'OMS se réunit ce mardi

L'Italie, qui vient de dépasser les 100.000 morts du Covid-19, est aux trois quarts confinée à partir depuis ce lundi. La France prévoit une centaine d'évacuations sanitaires de patients Covid la semaine prochaine depuis l’Île-de-France où les services de réanimation sont presque saturés. C’est ce lundi que la vaccination dans les pharmacies commencent.

23h04

Un nouveau variant du coronavirus SARS-CoV2 a été détecté en Bretagne, a annoncé lundi la Direction générale de la santé (DGS), précisant que des investigations sont en cours pour en évaluer la transmissibilité et la sévérité.

En attendant, ce variant a été classé dans la catégorie "à suivre" par les autorités, celle qui regroupe la plupart des milliers de variants qui apparaissent naturellement dans le monde, et dont seule une petite proportion poseront finalement des problèmes particuliers de santé publique, par exemple s'ils s'avèrent plus transmissibles.

22h01

Le Brésil a commandé 100 millions de doses de vaccin Pfizer-BioNTech et 38 millions de doses de vaccin Janssen (Johnson & Johnson) pour accélérer une campagne de vaccination encore trop lente, a annoncé lundi le ministre de la Santé Eduardo Pazuello.

Le ministre, donné partant, le président Jair Bolsonaro lui cherchant ouvertement un successeur, a précisé au cours d'une conférence de presse qu'au total le ministère de la Santé avait passé commande de 562 millions de doses auprès de plusieurs laboratoires pour cette année.

21h47

Le tiers des 19 millions d'habitants du Chili vont être totalement reconfinés à partir de jeudi, malgré la progression rapide de la campagne de vaccination dans ce pays à l'avant-garde en Amérique latine du combat contre le Covid-19, ont annoncé lundi les autorités.

"Nous sommes très préoccupés par l'avancée et le comportement du virus et nous observons une augmentation persistante du nombre des cas ces derniers jours", a déclaré le ministre de la Santé, Enrique Paris. Lundi, 5.117 nouveaux cas dont 98 mortels ont été comptabilisés (896.231 cas et 21.772 morts au total). Précédemment, le Chili n'avait dépassé les 5.000 cas quotidiens pendant cinq jours consécutifs qu'au mois de juin 2020, au plus fort de la première vague.

21h28

La Chine va donner à l'ONU 300.000 doses de vaccins contre la pandémie de Covid-19 pour les Casques bleus, a annoncé lundi la mission diplomatique chinoise, un cadeau qui s'ajoute aux 200.000 doses déjà promises par l'Inde aux quelque 100.000 militaires et policiers employés dans des missions de paix.

"Le 15 mars, l'ambassadeur chinois Zhang Jun auprès de l'ONU a envoyé une lettre au secrétaire général Antonio Guterres pour l'informer de la décision de la Chine de donner 300.000 doses de vaccins anti-Covid-19 aux Casques bleus, avec une priorité pour ceux déployés en Afrique", indique un communiqué de la mission chinoise.

19h22

L'Espagne a pris à son tour lundi la décision de suspendre à titre de précaution l'injection du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 à l'instar de plusieurs autres pays après le signalement d'effets secondaires, a annoncé la ministre de la Santé Carolina Darias.

Lors d'une conférence de presse, la ministre a fait part de la décision du gouvernement de "suspendre de façon préventive et temporaire l'administration du vaccin d'AstraZeneca", le temps que l'Agence européenne des médicaments (EMA) se prononce sur les craintes liées à des caillots sanguins, ce qui est attendu pour jeudi.

19h19

Jean Castex a annoncé lundi le maintien jusqu'à la fin de l'année des aides à l'apprentissage, et la prolongation jusqu'au 31 mai de la prime à l'embauche des jeunes, qui sera recentrée en avril sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic.

La première mesure représente un effort budgétaire de 2,4 milliards d'euros, a précisé à Matignon le Premier ministre, à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux en vidéoconférence.

19h18

Les entreprises pourront à nouveau verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales de 1.000 euros pour "tous les salariés", a annoncé le Premier ministre Jean Castex à l'issue de la 3e conférence du dialogue social lundi.

"Il sera possible d'en augmenter le montant jusque 2.000 euros pour les entreprises et les branches qui auront soit conclu un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année, soit ouvert une négociation sur la valorisation des métiers" dits de "deuxième ligne", qui devront être les "bénéficiaires privilégiés" de cette prime, a ajouté M. Castex.

19h08

L'Espagne suspend à son tour la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca.

18h52

Le Premier ministre Justin Trudeau a exhorté lundi les Canadiens à ne pas refuser le vaccin d'AstraZeneca s'il leur est offert, malgré la décision de plusieurs pays européens de suspendre son utilisation après le signalement d'effets secondaires.

Il a déclaré que les scientifiques et experts en santé publique canadiens "assurent tous" que les vaccins offerts au Canada sont sûrs et efficaces, "y compris (celui d')AstraZeneca", insistant sur le fait que les lots reçus au Canada étaient différents de ceux incriminés en Europe.

18h44

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques en Île-de-France atteignait 1.152 lundi à 11H00 selon l'agence régionale de santé (ARS), soit davantage qu'au pic de la deuxième vague épidémique, à l'automne.

Les hôpitaux et cliniques franciliens n'avaient pas accueilli autant de patients Covid en réanimation depuis le 13 novembre, lorsque l'ARS en avait recensé 1.134.

18h25

Les pays devraient continuer à vacciner avec le sérum anti-Covid-19 d'AstraZeneca, a affirmé lundi la cheffe scientifique de l'Organisation mondiale de la santé.

"Nous ne voulons pas que les gens paniquent et, pour le moment, nous recommendons que les pays continuent de vacciner avec AstraZeneca", a déclaré Soumya Swaminathan lors d'une conférence de presse à Genève, alors que plusieurs nouveaux pays ont suspendu par précaution l'administration de ce vaccin après le signalement d'effets secondaires.

18h23

La pression sur les services de réanimation a continué de grimper lundi avec plus de 4.200 malades du Covid dans ces services, dont 400 nouveaux admis par rapport à la veille, selon les données hospitalières compilées par Santé Publique France.

Au total, 4.219 malades du coronavirus étaient en réanimation dans les hôpitaux français lundi, au plus haut depuis la fin novembre 2020.

Parmi eux, 401 admissions sur les dernières 24 heures. Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.166) sont hospitalisés en Ile-de-France où la situation, particulièrement préoccupante, pousse les autorités sanitaires à organiser des transferts de patients vers d'autres régions.

La situation est également tendue en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les Hauts-de-France, régions qui comptent chacune 513 patients en réanimation. Avec 1.609 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.469 malades du Covid à l'hôpital en France. 333 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures.

18h14

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi qu'elle tiendrait une "réunion extraordinaire" jeudi après la suspension par plusieurs pays de l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à des caillots sanguins, ajoutant que les avantages du vaccin l'emportent toujours sur les risques.

"Le comité de sécurité de l'EMA examinera plus en détail les informations demain (mardi) et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour conclure sur les informations recueillies et sur toute autre mesure qui pourrait être nécessaire", a déclaré l'agence basée à Amsterdam dans un communiqué.

18h07

L'Organisation mondiale de la santé, en première ligne dans la lutte internationale contre la pandémie, va réunir mardi son groupe d'experts sur la vaccination pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca, a annoncé le chef de l'agence onusienne.

"Le Groupe consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination a examiné les données et est en contact étroit avec l'Agence européenne des médicaments. Et nous nous réunirons demain", a déclaré en conférence de presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, alors que plusieurs nouveaux pays ont suspendu par précaution l'administration du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, après le signalement d'effets

16h29

L'Italie suspend à son tour la vaccination avec AstraZeneca.

16h27

La vaccination avec AstraZeneca est suspendue en France jusqu'à demain après-midi, dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA), annonce Emmanuel Macron.

"L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises, la décision qui a été prise (...) est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet", a déclaré le président de la République depuis Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

15h42

L'Allemagne suspend l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca "à titre préventif" après le signalement d'effets secondaires, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

L'institut médical Paul-Ehrlich, qui conseille le gouvernement, "estime que d'autres examens (sont) nécessaires", après des cas de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées en Europe, a précisé un porte-parole du ministère, alors que plusieurs pays ont déjà pris une telle mesure.

13h49

"Confiner" tant qu'il en est encore temps: les médecins allemands jugent inéluctable la réintroduction de sévères restrictions, malgré l'usure de la population et la volonté du gouvernement de desserrer l'étau, pour empêcher la troisième vague de déferler.

Le signal d'alarme a été tiré lundi matin par l'association des médecins urgentistes et de soins intensifs.

12h02

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu la vaccination de leur personnel contre le Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca après la survenue d'effets indésirables chez un pompier, ont-il indiqué à l'AFP lundi.

"Par mesure de précaution, nous avons suspendu la deuxième injection du vaccin AstraZeneca", a indiqué une porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) à l'AFP, après qu'un pompier d'Arles a été hospitalisé pour une arythmie cardiaque après sa première injection. Contactée par l'AFP, l'Agence régionale de santé n'était pas disponible immédiatement pour réagir.

6h11

Le gouvernement néerlandais a décidé dimanche de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca par précaution, jusqu'au 28 mars inclus, après que des "effets secondaires possibles" ont été rapportés au Danemark et en Norvège avec le vaccin, sans lien avéré à ce stade, selon le ministère de la Santé.

6h02

Des inspecteurs du ministère italien de la Santé se sont rendus dimanche en Sicile pour mener l'enquête sur la mort d'un militaire de 43 ans décédé le 9 mars dans l'île du sud de l'Italie après l'injection d'une dose du vaccin AstraZeneca. Une autopsie du corps a été réalisée samedi à l'hôpital de Catane (est de la Sicile).

5h57

Les autorités européennes visent une entrée en service d'un certificat sanitaire, baptisé "passeport vert", pour faciliter les voyages au sein de l'UE, avant les vacances d'été, a annoncé dimanche le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.

Ce projet de certificat, qui serait "soit sous forme électronique, soit papier", va être présenté mercredi. Il contiendra des informations "qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test", a-t-il précisé.