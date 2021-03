Le Vatican réaffirme l'impossibilité de bénir les unions homosexuelles, les qualifiant de «péché»

Affirmant il y a cinq mois que les «personnes homosexuelles» avaient «le droit d'être en famille» ainsi que «d'être couvertes légalement», le pape François semblait faire un pas en direction de la communauté gay. Ce lundi néanmoins, le Vatican a réaffirmé l'impossibilité de bénir les couples de même sexe, qualifiant leurs unions de «péché».

La Congrégation pour la doctrine de la foi, institution chargée de définir et préserver le dogme catholique, a pris position sur la question dans un document officiel auquel le pape lui-même a «donné son assentiment», selon Vatican News. Cette organe du Vatican souligne la nécessité de clarifier sa position sur le sujet en raison «des projets et des propositions de bénédictions pour les unions entre personnes du même sexe» qui «se diffusent aujourd'hui [...] dans certains milieux ecclésiaux».

VATICAN | La Congrégation pour la Doctrine de la Foi répond négativement à la possibilité d’accorder des bénédictions aux couples formés par des individus de même sexe : "Ce n’est pas une discrimination injuste, aucun jugement sur les personnes".https://t.co/lD3CCxUd8I — Vatican News (@vaticannews_fr) March 15, 2021

A ceux-là, le Vatican répond donc clairement : non, l'église catholique ne bénit pas les unions homosexuelles. «Lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire [...] que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce, en fonction des desseins de Dieu», écrit la Congrégation.

En d'autres termes, un couple de même sexe ne peut recevoir la bénédiction de l'Eglise car il ne peut prétendre au mariage, réservé, selon la tradition catholique, à «l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie». Or, les «relations ou partenariats, même stables, qui impliquent une pratique sexuelle hors mariage» sont considérés comme un «péché».

Le texte de la Congrégation précise qu'il faut distinguer l'union des personnes. Ainsi, si un couple de même sexe ne peut être jugé «licite», cela n'empêche pas d'apporter «l'aide nécessaire» aux personnes homosexuelles qui souhaiteraient «comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie». Les représentants de l'Eglise catholique sont donc invités à accueillir les membres de la communauté gay «avec respect, compassion et délicatesse» en évitant «toute marque de discrimination injuste».

Si le Vatican a tenu à publier un texte officiel sur la question, c'est aussi parce que les propos tenus par le pape François il y a cinq mois sur les droits des personnes homosexuelles ont créé la polémique. Avec cette nouvelle prise de position, le Saint-Siège s'assure que le dogme du mariage tel qu'il est défendu par l'Eglise catholique reste inchangé.