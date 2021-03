Coronavirus : une nouvelle étude internationale confirme la détresse des plus jeunes

Une crise sanitaire peut en cacher une autre. Depuis plusieurs mois, l'inquiétude monte quant à la santé mentale de la population en raison des mesures de restrictions pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une nouvelle étude menée dans huit pays différents montre que les jeunes sont particulièrement victimes de cette tendance.

Publié le 15 mars par Sapien Labs, une organisation à but non lucratif qui vise à mieux comprendre l'esprit humain, le rapport porte sur 50.000 personnes disséminées en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis. Parmi les interrogés qui ont entre 18 et 24 ans, 40% ont expliqué avoir ressenti régulièrement de la tristesse, de la détresse ou du désespoir. De quoi alerter les spécialistes sur les risques pour leur santé mentale sur le long terme.

Mais la pandémie n'est qu'un accélérateur selon le docteur Tara Thiagarajan, fondatrice de Sapien Labs. Interrogée par le New York Times, elle explique que «le coronavirus a exacerbé des tendances qui étaient déjà là». «L'isolement social en particulier a eu un impact massif sur les plus jeunes, et en a poussé plusieurs au bord du précipice», regrette-t-elle.

La spécialiste demande donc au gouvernement de mettre en place des programmes globaux pour améliorer la santé mentale de leurs concitoyens, et non pas de mettre en place des mesures individuelles. En France par exemple, l'exécutif avait décidé de mettre en place un «chèque psy» pour permettre aux étudiants de consulter un praticien. «Des politiques sociales et économiques ainsi qu'une culture institutionnelle pourraient jouer un grand rôle dans l'atténuation de la crise de santé mentale», assure le rapport.