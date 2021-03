«Dark Watchers» : quel est ce phénomène qui effraie les Californiens depuis des années ?

C’est un phénomène à la fois étonnant et effrayant qui intrigue les randonneurs de Californie depuis des années. Au coucher du soleil, des étrangères silhouettes sombres, portant une cape, apparaissent dans le ciel ou sur les flancs des montagnes de Santa Luisa.

Ces ombres sont connues sous le nom de «Dark Watchers», ou «Veilleur sombre» en français, et est observé sur ces montagnes depuis plus de 300 ans, selon le site américain SFGate. «Lorsque les Espagnols sont arrivés dans les années 1700, ils ont commencé à appeler ces apparitions los Vigilantes Oscuros (veilleurs sombres, ndlr). Lorsque les colons anglo-américains ont commencé à revendiquer des terres dans la région, ils ont eux aussi eu la sensation d'être observés depuis les collines», indique le site d’information.

