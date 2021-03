DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron reçoit à 17h le Conseil scientifique

Alors que les transferts de patients franciliens vers les régions s'intensifient, l'Ile-de-France reste en sursis et pourrait faire l'objet cette semaine de nouvelles mesures sanitaires. La suspension provisoire du vaccin AstraZeneca, dont le cas est examiné ce mardi par l'OMS, sonne comme un coup de frein brutal pour la campagne de vaccination française. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

13h41

La sociĂ©tĂ© de biotechnologie amĂ©ricaine Moderna a commencĂ© des essais de son vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d'enfants âgĂ©s de 6 mois Ă 11 ans.Â

13h18

L'Agence europĂ©enne des mĂ©dicaments (EMA) fournira mardi Ă 13H00 GMT (14h en France) une "mise Ă jour" sur le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, après la suspension par plusieurs pays de son utilisation due Ă des craintes liĂ©es Ă des caillots sanguins.Â

12h58

Emmanuel Macron reçoit mardi à 17h une délégation du Conseil scientifique, a indiqué l'Elysée, pour faire le point sur la situation sanitaire, alors que la menace d'un reconfinement plane sur l'Ile-de-France.

Le chef de l'Etat s'entretiendra ensuite à 18hen visioconférence avec des réanimateurs, a ajouté l'Elysée, pour les consulter sur les capacités de réanimation et la montée en charge dans les services, au bord de la saturation dans plusieurs régions.

12h15

Le variant breton n'est pas classé comme variant préoccupant comme les variants anglais, brésilien et sud-africain.

12h14

«Le variant breton est sous surveillance. 8 cas ont été découverts, avec dans certains cas, des tests PCR négatifs», a dit Stéphane Mulliez directeur ARS Bretagne.

12h12

Après la découverte du variant breton, la conférence de presse de l’ARS Bretagne a commencé.

11h09

Le Premier ministre britannique Boris Johnson assure que le vaccin d'AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19 est "sûr" et "extrêmement" efficace. "Ce vaccin est sûr et marche extrêmement bien", a affirmé le dirigeant conservateur dans le quotidien The Times, soulignant qu'il était aussi "relativement facile à distribuer" et "dispensé à prix coûtant".

10h08

Plus de 900.000 morts ont été recencés en Europe, selon un dernier comptage de l'AFP.

6h51

La footballeuse Nahomi Kawasumi, qui faisait partie de l'équipe du Japon championne du monde en 2011, a confirmé qu'elle ne participerait pas au relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo reprogrammés pour cet été en raison de la pandémie.

"Le problème des infections n'a toujours pas été résolu, et il y a aussi le fait que je vis aux Etats-Unis, donc j'ai pris cette décision", a-t-elle justifié lundi sur son compte Twitter.

5h58

La Lettonie a suspendu temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, ont annoncé lundi ses autorités sanitaires, dans le droit-fil de la décision prise le même jour par six autres membres de l'Union européenne.

"Les autorités sanitaires de Lettonie demandent aux médecins de ne pas utiliser les flacons ouverts du vaccin AstraZeneca et de ne pas en ouvrir de nouveaux", ont déclaré les agences de santé de l'Etat balte dans un communiqué conjoint.

Cette mesure, en vigueur pendant au moins deux semaines, est prise "par précaution" sur la base des effets secondaires mentionnés par d'autres pays de l'UE, ont-elle précisé, tout en ajoutant qu'aucun cas de ce type n'avait été confirmé en Lettonie.

5h47

Un nouveau variant du coronavirus SARS-CoV2 a été détecté en Bretagne, a annoncé lundi la Direction générale de la santé (DGS), précisant que des investigations sont en cours pour en évaluer la transmissibilité et la sévérité.