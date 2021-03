DIRECT - Coronavirus : Jean Castex et Olivier Véran prendront la parole ce jeudi à 18h

Face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense sanitaire mercredi matin. Sous pression, l'exécutif pourrait décider de nouvelles restrictions sanitaires et faire le choix d'un confinement le week-end en Ile-de-France. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

13h38

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal prend la parole, à l'issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres. 

13h17

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran s'exprimeront jeudi à 18h lors d'une conférence de presse. 

12h56

Emmanuel Macron se rendra cet après-midi au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en Laye (Yvelines). Au cours de la visite, il rencontrera notemment les équipes de réanimation et de soins critiques. 

A l'issue de cette visite, le chef de l'Etat "s'entretiendra avec des élus locaux à la mairie de Poissy", a précisé la présidence.

12h20

Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson est recommand√© m√™me dans les pays o√Ļ circulent des variants, selon l'OMS.

11h59

Le conseil de défense sanitaire est terminé.

9h23

La pand√©mie de Covid-19 pourrait avoir indirectement contribu√© √† augmenter la mortalit√© infantile en Asie du Sud en 2020, avec 228.000 d√©c√®s d'enfants suppl√©mentaires, ainsi que 11.000 d√©c√®s maternels et 3,5 millions de grossesses non d√©sir√©es, indique l'Onu dans un rapport publi√© mercredi. L'√©tude command√©e par l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, accuse ¬†¬†des "r√©ductions drastiques de l'acc√®s et du recours aux services de sant√© publique essentiels" en raison de la pand√©mie √† travers l'Inde, le Pakistan, le N√©pal, le Bangladesh, l'Afghanistan et le Sri Lanka, o√Ļ vivent 1,8 milliard de personnes au total.

9h14

Seuls dix patients ont √©t√© transf√©r√©s hors d'Ile-de-France en 3 jours, a indiqu√© mercredi le directeur g√©n√©ral de l'Assistance publique-H√īpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, ajoutant qu'"√† peine plus 10%" des malades hospitalis√©s en r√©animation √©taient "suffisamment stables" pour cela. "Quand on regarde le nombre de patients qui sont suffisamment stables pour pouvoir √™tre transport√©s, on en a √† peine plus de 10%. Et, sur ces 10%, il y a un taux de refus de famille qui est un peu plus √©lev√© qu'au printemps", a d√©taill√© Martin Hirsch sur RTL

8h13

L'ancien pr√©sident am√©ricain Donald Trump a encourag√© mardi ses sympathisants √† se faire vacciner contre le Covid-19, en d√©pit des fortes r√©ticences de certains d'entre eux. "Je le recommande, et je le recommande √† ceux qui n'en veulent pas, et nombre de ceux-l√† ont vot√© pour moi", a d√©clar√© M. Trump sur Fox News. "C'est un excellent vaccin, c'est un vaccin qui est s√Ľr et qui fonctionne", a-t-il insist√©.

6h21

L'Australie a demandé mercredi à AstraZeneca et à l'Union européenne d'avoir accès en urgence à un million de doses du vaccin qu'elle a achetées afin de les fournir à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, confrontée à une poussée du Covid-19.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'il voulait utiliser ces doses, que l'Australie a commandées pour elle-même et payées, afin d'aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée, située juste au nord de l'Australie, à lutter contre le coronavirus.

6h18

Le Chili a franchi mardi le seuil des cinq millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, avec deux semaines d'avance sur le programme d'immunisation fixé par le gouvernement.

Dans ce pays de 19 millions d'habitants, 5.011.517 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, et 2.139.079 personnes, deux doses, a annoncé le ministère de la Santé.