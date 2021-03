L’ISS largue dans l’espace une poubelle de 3 tonnes, remplie de batteries usagées

La Station spatiale Internationale (ISS) a largué dans l’espace la plus grande poubelle entrée en orbite autour de la Terre.

Ce genre de «container» géant pèse environ trois tonnes et a été rempli de batteries nickel hydrogène usagées, a rapporté la RTBF. Ces dernières ont été remplacées par 24 batteries au lithium, deux fois moins nombreuses.

Crew Dragon Resilience watched as @NASA ground controllers released a pallet that will eventually burn up in the atmosphere. pic.twitter.com/pgQCx1ocSJ

— Mike Hopkins (@Astro_illini) March 11, 2021