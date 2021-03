Joe Biden pense que Vladimir Poutine est «un tueur»

Quand on lui demande s'il pense que Vladimir Poutine est «un tueur», Joe Biden répond simplement «oui». Dans une interview diffusée ce mercredi 17 mars à la télévision américaine, sur la chaîne ABC, le président des Etats-Unis n'a pas laissé planer le doute quant au sentiment que lui inspire son homologue russe.

Si Joe Biden n'a pas présenté davantage d'arguments pour étayer cette affirmation, il a néanmoins assuré à George Stephanopoulos, qui conduisait l'interview : «Vous verrez bientôt le prix qu'il [Vladimir Poutine, NDLR] va payer».

US President Joe Biden says Russia's Vladimir Putin does not have a soul https://t.co/hPIKIdmF3Q

— ABC News (@abcnews) March 17, 2021