Coronavirus : à Hong-Kong, les enfants à l'isolement sont attachés à leur lit

Sur les réseaux sociaux la pratique indigne, mais les autorités hongkongaises assument. Depuis le début de la pandémie, la cité-Etat a mis en place des restrictions drastiques pour contenir le virus et la population est lasse, voire en colère. Le traitement des enfants est notamment dénoncé.

Pour commencer, ils sont séparés de leur famille dans les unités d'isolement. Les autorités assurent que, lorsque c'est possible, les parents testés négatifs peuvent rester avec leur enfant contaminé mais, dans les faits, la place manque souvent.

1 of 5: Coronavirus: children restrained to ward beds for safety, says Hong Kong’s Hospital Authority https://t.co/DOp5NhXsSn — SCMP News (@SCMPNews) March 18, 2021

Aussi, il n'est pas rare que les petits se retrouvent seuls. Certains parents racontent même avoir été mis à l'isolement dans un autre endroit que celui où était gardé leur enfant. Sans compter que, d'après les témoignages, les jeunes patients sont parfois attachés à leur lit pour les tenir en place.

Une donnée que le gouvernement hongkongais ne dément pas. «D'une façon générale, l'hôpital n'envisagera l'application de moyens de contention physique sur des patients en pédiatrie que pour la sécurité et le bien-être des patients, écrit-il dans un communiqué, publié mercredi 17 mars. Le consentement préalable des parents ou tuteurs est demandé».

Strictes à l'excès, les restrictions de la cité-Etat vont même à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, certaines mères affirment qu'on leur a interdit de poursuivre l'allaitement de leur enfant à l'isolement, alors même que c'est autorisé par l'OMS.

Des restrictions parmi les plus sévères au monde

De la même façon, l'année dernière, les autorités hongkongaises avaient interdit la présence du conjoint en salle de pré-travail, pendant l'accouchement ou dans les unités de suites de couche de l'hôpital public. Se reposant sur la «Liste de contrôle pour la sécurité de l'accouchement» rédigée par l'OMS, un groupe de parents avait contester ces interdictions et obtenu gain de cause.

Mais, pour le reste, Hong Kong applique toujours des restrictions parmi les plus sévères au monde. Pour commencer, toute personne entrant sur le territoire doit observer une quarantaine de trois semaines, à l'hôtel et à ses frais. Quiconque est testé positif au Covid-19 est immédiatement hospitalisé et placé à l'isolement, y compris si le patient ne présente aucun symptôme. Dans le même temps, ses «contacts proches» sont envoyés pour deux semaines dans des camps de quarantaine.

Si l'on en croit les chiffres de la situation sanitaire hongkongaise, 11.000 cas et 200 décès liés au coronavirus en un an, ces mesures radicales semblent avoir l'effet escompté. Mais à quel prix ? Récemment, les consulats de France, de Suisse, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont fait part au gouvernement de la cité-Etat de leurs inquiétudes concernant les conséquences psychologiques de cette discipline de fer.

De son côté, Karen Grépin, experte en politiques de santé à l'Université de Hong Kong, parle de «tyrannie de l'urgent». Tout à la lutte contre le coronavirus, le gouvernement hongkongais met, selon elle, «les autres paramètres» de côté. Notamment l'humain.