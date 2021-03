DIRECT - Coronavirus : AstraZeneca est «un vaccin sûr et efficace» selon l'Agence européenne des médicaments

Confinement la semaine entière ou uniquement le week-end ? L'Ile-de-France et les Hauts-de-France (ainsi que possiblement les départements contigus à ces deux régions) doivent subir ce jeudi un nouveau tour de vis, alors même que la situation épidémique continue de se dégrader. L'EMA a affirmé cet après-midi que le vaccin AstraZeneca était «sûr et efficace», alors que Jean Castex et Olivier Véran donnent à partir de 19h une conférence de presse très attendue.

17h49

Plusieurs responsables régionaux allemands ont exhorté jeudi les autorités européennes à accélérer l'examen du vaccin russe Spoutnik V et à anticiper son déploiement dans l'ensemble de l'UE une fois approuvé.

"Il est important d'accélérer les procédures d'approbation, en particulier dans le cas de Spoutnik", a déclaré le leader bavarois Markus Söder à l'issue d'un entretien des 16 dirigeants de régions allemandes avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Selon M. Söder, les études menées en Europe sur le vaccin russe ont jusqu'à présent montré qu'il était "hautement sûr" et "dans certains cas, meilleur que les vaccins déjà approuvés".

17h41

Même si un Américain sur huit est d'ores et déjà vacciné, l'épidémie de coronavirus continuait de stagner jeudi aux Etats-Unis, un tel plateau ayant par le passé précédé une remontée des infections. Selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), environ 53.000 nouveaux cas ont été enregistrés chaque jour en moyenne sur la semaine passée.

Mais le nombre de cas augmente dans 15 Etats et territoires, notamment dans le nord-est du pays (New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware). Une autre forte augmentation est observĂ©e dans l'Etat du Michigan, oĂą la moyenne des nouveaux cas enregistrĂ©s chaque jour a plus que doublĂ© depuis un mois.Â

17h08

L'Agence européenne des médicaments (EMA) "ne peut exclure définitivement" un lien entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et des troubles de la coagulation rares, a annoncé jeudi sa directrice. "Sur la base des preuves disponibles, et après des jours d'analyse approfondie" des données disponibles, "nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin", a déclaré Emer Cooke.

17h07

"Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire : il s'agit d'un vaccin sûr et efficace, ses avantages dans la protection des personnes menacées de Covid-19 vont bien au-delà de ses risques potentiels", annonce Emer Cooke, la directrice exécutive de l'Agence européenne des médicaments.

"Le vaccin n'est pas lié à une augmentation des cas de caillot sanguin", précise-t-elle également. "Il demeure très important de suivre de très près les effets indésirables, afin de pouvoir mettre à jour" les informations aux personnes qui souhaitent se faire vacciner.

"Lorsque vous vaccinez une grande population, il n'est pas rare que des cas rares de pathologies surviennent. L'important est de détecter ces incidents et d'enquêter rapidement pour déterminer s'il s'agit de coïncidences. Nous nous engageons à enquêter rapidement sur les éventuels effets indésirables", conclut Emer Cooke.

15h24

Alors que l'avis de l'Agence europĂ©enne du mĂ©dicament sur le vaccin AstraZeneca est attendu aujourd'hui, le rĂ©gulateur britannique (MHRA) indique qu'il n'y a "pas de preuves" d'un lien entre les vaccins contre le Covid-19 et la formation de caillots sanguins.Â

"Notre examen approfondi et minutieux, parallèlement à l'évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, montre qu'il n'y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s'attendre en l'absence de vaccination, pour l'un comme l'autre vaccin" (AstraZeneca et Pfizer/BioNTech), a déclaré dans un communiqué June Raine, la directrice exécutive du MHRA.

14h40

Si "la mobilisation sans précédent" des réanimations durant la crise du Covid-19 "a permis de faire face à l'urgence", ces services étaient "mal préparés à affronter une telle situation" et des réformes structurelles s'imposent, estime la Cour des comptes dans son rapport annuel.

Entre la mi-mars et la fin mai 2020, "une réorganisation générale des services de réanimation a permis une augmentation des capacités d'hospitalisation" qui sont passées de 5.080 lits installés au 1e janvier à 10.707 lits le 15 avril. Mais, pour trouver "des personnels médicaux et paramédicaux formés et entraînés à la réanimation médicale", "principale difficulté pour conduire cette évolution rapide", il a fallu déprogrammer toutes les activités de soins non urgentes.

14h35

Écoles, hĂ´pitaux, SNCF, etc., le manque d'anticipation de l'État face Ă d'Ă©ventuelles crises a pĂ©nalisĂ© l'efficacitĂ© de nombreuses administrations et opĂ©rateurs publics dans la gestion de l'Ă©pidĂ©mie de Covid-19, juge la Cour des comptes dans son rapport annuel publiĂ© ce jeudi.Â

13h54

Le maire de Kiev, Vitali Klitchko, annonce le renforcement des restrictions sanitaires dans la capitale ukrainienne à partir de samedi pour trois semaines face à la hausse des cas de coronavirus. L'Ukraine a officiellement enregistré jeudi plus de 15.000 nouvelles contaminations en 24 heures, la hausse la plus élevée depuis début décembre.

11h56

La situation dans les Balkans et en Europe centrale est "particulièrement" inquiétante, à l'heure où le nombre de cas en Europe augmente pour la troisième semaine consécutive, a affirmé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Nous sommes particulièrement inquiets de la situation épidémiologique dans les Balkans ainsi que dans beaucoup d'autres pays d'Europe centrale", a affirmé Catherine Smallwood, chargée des situations d'urgence à l'OMS Europe, soulignant que le nombre de morts et d'hospitalisations y est actuellement "parmi les plus élevés dans le monde".

10h38

La conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran est décalée à 19h.

7h33

C'est ce jeudi que l'Agence europĂ©enne du mĂ©dicament (EMA) rend son verdict sur le vaccin AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays de l'UE, le jour oĂą le gouvernement français annoncera sa dĂ©cision de reconfiner ou non les 12 millions d'habitants de Paris et sa rĂ©gion. L'avis de l'EMA est particulièrement attendu au moment oĂą l'Union europĂ©enne, en pleine pĂ©nurie de vaccins, compte sur des millions de doses de ce vaccin Ă©laborĂ© par la firme britannique AstraZeneca.Â

5h47

Le Pérou va fermer ses commerces et suspendre le transport aérien et terrestre pendant la semaine de Pâques, dans le cadre d'un confinement national destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi le gouvernement.

"A l'occasion des quatre jours de la Semaine sainte (Pâques), une quarantaine sera décrétée. Le but est d'éviter l'afflux de gens", a déclaré devant la presse la présidente du Conseil des ministres, Violeta Bermúdez.

Les déplacements de la population seront permis uniquement à pied ou à vélo, et exclusivement pour l'achat de biens essentiels, selon les autorités.

3h33

Le Brésil a enregistré mercredi 90.303 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, un record, ainsi que 2.648 nouveaux décès, portant la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours à 2.017, la plus élevée depuis le début de la pandémie.

Avec ces deux nouveaux records, ce pays de 212 millions habitants totalise à présent 284.775 morts, le deuxième pire bilan après les Etats-Unis, et 11.693.838 personnes infectées.

Le nombre de morts enregistrés lors des dernières 24 heures est seulement inférieur à celui de mardi (2.841).